हिंदी न्यूज़शिक्षाAFCAT 1 2026: इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश

AFCAT 1 2026: इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश

AFCAT 1 2026 के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें युवा फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी सहित कई पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Nov 2025 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन एयरफोर्स ने देश भर के युवाओं के लिए एक बार फिर सुनहरा मौका दे दिया है. एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFCAT 1 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 17 नवंबर से शुरू कर दी गई है. इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं. ध्यान रहे कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे और अंतिम डेट 9 दिसंबर 2025 तय की गई है.

कौन कर सकता है आवेदन?

AFCAT 1 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी योग्यता तय की गई हैं. सबसे पहले उम्मीदवार का 10+2, स्नातक डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री या एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है, इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए.

आयु सीमा

  • फ्लाइंग ब्रांच: न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष.
  • ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल/नॉन टेक्निकल): अधिकतम आयु 26 वर्ष.
  • NCC उम्मीदवारों को नियम अनुसार आयु में छूट भी मिलेगी.

कितनी है आवेदन शुल्क?

AFCAT Entry के तहत आवेदन करने के लिए 550 रुपये का शुल्क रखा गया है. यह शुल्क सभी श्रेणियों के लिए समान है. फीस केवल ऑनलाइन ही भरी जा सकती है. एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन इसके लिए भी उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना चाहिए.

किन पदों पर होगी नियुक्ति?

कैसे भरें ऑनलाइन आवेदन पत्र?

Published at : 17 Nov 2025 01:49 PM (IST)
AFCAT 1 2026 AFCAT 2026 Application Form
