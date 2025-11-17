इंडियन एयरफोर्स ने देश भर के युवाओं के लिए एक बार फिर सुनहरा मौका दे दिया है. एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFCAT 1 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 17 नवंबर से शुरू कर दी गई है. इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं. ध्यान रहे कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे और अंतिम डेट 9 दिसंबर 2025 तय की गई है.

कौन कर सकता है आवेदन?

AFCAT 1 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी योग्यता तय की गई हैं. सबसे पहले उम्मीदवार का 10+2, स्नातक डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री या एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है, इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए.

आयु सीमा

फ्लाइंग ब्रांच: न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष.

ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल/नॉन टेक्निकल): अधिकतम आयु 26 वर्ष.

NCC उम्मीदवारों को नियम अनुसार आयु में छूट भी मिलेगी.

कितनी है आवेदन शुल्क?

AFCAT Entry के तहत आवेदन करने के लिए 550 रुपये का शुल्क रखा गया है. यह शुल्क सभी श्रेणियों के लिए समान है. फीस केवल ऑनलाइन ही भरी जा सकती है. एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन इसके लिए भी उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना चाहिए.

किन पदों पर होगी नियुक्ति?

कैसे भरें ऑनलाइन आवेदन पत्र?

उम्मीदवार आवेदन करने के लिए सबसे पहले afcat.cdac.in वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर दिए गए भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

नए पेज पर Not Yet Registered? Register Here पर क्लिक करके पंजीकरण करें.

अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य मांगी गई जानकारी भरें.

रजिस्ट्रेशन के बाद Sign In करके फॉर्म का बाकी हिस्सा भरें.

सभी जानकारियाँ भरने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें.

अंत में फॉर्म सबमिट करें और उसका एक प्रिंटआउट रख लें.



