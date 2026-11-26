अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. सरकार की ओर से नवंबर की शुरुआत में अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव करने से कुछ हफ्ते पहले जब तीनों सेनाओं ने अपने पहले बैच के जवानों से पूछा कि वे चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवा जारी रखना चाहते हैं या नहीं, तो लगभग 80 प्रतिशत अग्निवीरों ने वर्दी में बने रहने की इच्छा जताई. भारतीय थल सेना के पहले बैच के अग्निवीरों के साथ-साथ वायुसेना और नौसेना में भी यही रुझान देखने को मिला.

सेवा मुक्ति से पहले हुआ सर्वे

अग्निवीरों को लेकर यह सर्वे ऐसे समय में किया गया था, जब तीनों सेनाएं पुराने नियमों के तहत पहले बैच के कुल 24,400 अग्निवीरों में से 75 प्रतिशत यानी लगभग 18,300 जवानों को नवंबर के मध्य से 31 दिसंबर 2026 के बीच सेवा मुक्त करने की तैयारी कर रही थी, जबकि केवल 25 प्रतिशत को ही मेरिट के आधार पर अगले 15 साल के लिए स्थाई रखा जाना था. अधिकारियों के अनुसार अग्निवीरों की यह इच्छा उम्मीदों के अनुरूप ही थी और अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया की टॉप 25 प्रतिशत में आने वाले कुछ जवान स्वेच्छा से बाहर जाने का विकल्प भी चुन सकते हैं.

आंकड़ों से समझें सर्वे का असर

आंकड़ों के अनुसार तीनों सेना में कुल 24,400 सैनिक पहले बैच में शामिल हुए थे. इसमें थल सेना में 19,000, वायुसेना में 2,850 और नौसेना में 2,550 सैनिक थे. वहीं इनमें से लगभग 80 प्रतिशत यानी 19,500 जवान ऐसे थे, जिन्होंने सेवा जारी रखने की इच्छा जताई. वहीं पुराने नियमों के अनुसार 75 प्रतिशत जवानों के रिटायर होने का नियम था, जिसका मतलब है कि लगभग 18,300 उम्मीदवारों को 31 दिसंबर तक सेवा मुक्त होना था. वहीं वर्तमान में तीनों सेनाओं में शामिल बैच को मिलाकर सेवा में रहने की इच्छा रखने वालों का आंकड़ा और भी ऊपर जाने का अंदाजा लगाया गया है.

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4 नवंबर को हुए थे बदलाव

सीडीएस जनरल एन. एस. राजा सुब्रह्मणि ने 4 नवंबर 2026 को अग्निपथ योजना के संशोधित स्वरूप की घोषणा की. इसके तहत जो अग्निवीर 4 साल बाद पहले चरण में स्थायी यानी 25 प्रतिशत में जगह नहीं बना पाएंगे, उन्हें अब 2 साल अतिरिक्त सेवा करने का मौका मिलेगा और कुल 6 साल की सेवा के बाद निर्धारित पात्रता शर्तों में व्यक्तिगत सहमति के आधार पर नियमित सैनिक बनने का एक और मौका दिया जाएगा. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी बताया है. दूसरे कार्यकाल में अग्निवीरों को पहले कार्यकाल के मुकाबले ज्यादा सैलरी, बड़ा सेवा निधि पैकेज और वरिष्ठता के लाभ भी मिलेंगे.

97 से 98% तक पहुंच सकता है आंकड़ा

अधिकारियों का अनुमान है कि नियमों में बदलाव के बाद सेवा जारी रखने का विकल्प चुनने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत 80 प्रतिशत से बढ़कर 97 से 98 प्रतिशत तक जा सकता है. इसे लेकर पहले बैच का अंतिम डाटा अभी संकलित किया जा रहा है. वहीं स्थाई सैनिक बनने से उन्हें बेहतर सैलरी, भविष्य में पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य सुविधाएं और कैंटीन जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा.

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