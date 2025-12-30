मुंबई BEST बस हादसे का खौफनाक VIDEO आया सामने, रिवर्स में जाती बस से बचने के लिए दौड़े लोग

मुंबई के भांडुप इलाके से एक बेहद दर्दनाक और डराने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें BEST बस के रिवर्स करते समय हुए भीषण हादसे की पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है. यह हादसा सोमवार (29 दिसंबर) रात करीब 10:05 बजे भांडुप (पश्चिम) रेलवे स्टेशन रोड के पास हुआ. जब एक इलेक्ट्रिक BEST बस रिवर्स लेते वक्त अनियंत्रित हो गई और वहां खड़े व गुजर रहे लोगों को कुचलती चली गई.

इस भयावह हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. इसके अलावा करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कुछ घायलों का इलाज घाटकोपर के राजावाड़ी सरकारी अस्पताल में चल रहा है. एक घायल को प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है.

भांडुप बस स्टैंड के पास यू-टर्न के दौरान हुआ हादसा

एबीपी संवाददाता के अनुसार, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही बस पीछे की ओर तेजी से बढ़ती है, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगते हैं. लेकिन जगह कम होने और अचानक बस के नियंत्रण से बाहर होने के कारण कई लोग इसकी चपेट में आ गए. यह बस 606 नंबर की इलेक्ट्रिक BEST बस बताई जा रही है, जो भांडुप बस स्टैंड के पास यू-टर्न ले रही थी.

बस चालक को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरे इलाके को घेरकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि भांडुप स्टेशन के बाहर का यह इलाका बेहद संकरा है और यहां हर समय भारी भीड़ रहती है. स्टेशन से निकलने वाले यात्री, बस स्टैंड और सड़क पर चलने वाले लोग अक्सर यहां जमा रहते हैं. ऐसे में बसों का रिवर्स लेना हमेशा खतरे से खाली नहीं रहता.

पहले भी कुर्ला स्टेशन पर हुई थी दुर्घटना

संवाददाता ने बताया कि ठीक एक साल पहले 9 दिसंबर 2024 को कुर्ला स्टेशन के बाहर भी इसी तरह की इलेक्ट्रिक बस दुर्घटना हुई थी. जिसमें 9 लोगों की मौत और 34 लोग घायल हुए थे. एक बार फिर उसी तरह का हादसा होना BEST बसों की सुरक्षा व्यवस्था और संचालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

