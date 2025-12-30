हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़Cityमुंबईमुंबई BEST बस हादसे का खौफनाक VIDEO आया सामने, रिवर्स में जाती बस से बचने के लिए दौड़े लोग

मुंबई BEST बस हादसे का खौफनाक VIDEO आया सामने, रिवर्स में जाती बस से बचने के लिए दौड़े लोग

BEST Bus Accident: भांडुप में रिवर्स लेती BEST इलेक्ट्रिक बस का वीडियो सामने आया है. वीडियो में आप देख सकते है कि कैसे बस ने रिवर्स लिया और लोगों को कुचल दिया. हादसे में अब तक 4 की मौत हो चुकी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 30 Dec 2025 12:00 PM (IST)
मुंबई के भांडुप इलाके से एक बेहद दर्दनाक और डराने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें BEST बस के रिवर्स करते समय हुए भीषण हादसे की पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है. यह हादसा सोमवार (29 दिसंबर) रात करीब 10:05 बजे भांडुप (पश्चिम) रेलवे स्टेशन रोड के पास हुआ. जब एक इलेक्ट्रिक BEST बस रिवर्स लेते वक्त अनियंत्रित हो गई और वहां खड़े व गुजर रहे लोगों को कुचलती चली गई.

इस भयावह हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. इसके अलावा करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कुछ घायलों का इलाज घाटकोपर के राजावाड़ी सरकारी अस्पताल में चल रहा है. एक घायल को प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है.

भांडुप बस स्टैंड के पास यू-टर्न के दौरान हुआ हादसा

एबीपी संवाददाता के अनुसार, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही बस पीछे की ओर तेजी से बढ़ती है, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगते हैं. लेकिन जगह कम होने और अचानक बस के नियंत्रण से बाहर होने के कारण कई लोग इसकी चपेट में आ गए. यह बस 606 नंबर की इलेक्ट्रिक BEST बस बताई जा रही है, जो भांडुप बस स्टैंड के पास यू-टर्न ले रही थी.

बस चालक को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरे इलाके को घेरकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि भांडुप स्टेशन के बाहर का यह इलाका बेहद संकरा है और यहां हर समय भारी भीड़ रहती है. स्टेशन से निकलने वाले यात्री, बस स्टैंड और सड़क पर चलने वाले लोग अक्सर यहां जमा रहते हैं. ऐसे में बसों का रिवर्स लेना हमेशा खतरे से खाली नहीं रहता.

पहले भी कुर्ला स्टेशन पर हुई थी दुर्घटना

संवाददाता ने बताया कि ठीक एक साल पहले 9 दिसंबर 2024 को कुर्ला स्टेशन के बाहर भी इसी तरह की इलेक्ट्रिक बस दुर्घटना हुई थी. जिसमें 9 लोगों की मौत और 34 लोग घायल हुए थे. एक बार फिर उसी तरह का हादसा होना BEST बसों की सुरक्षा व्यवस्था और संचालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

Published at : 30 Dec 2025 12:00 PM (IST)
इंडिया
महाराष्ट्र
विश्व
क्रिकेट
मिशन 2047 के मोदी के तमाम बड़े फैसलें जाने विस्तार से | PM Modi | vision 2047
West Bengal News: BJP नेताओं के साथ Shah की आज होेगी बैठक, विधानसभा चुनाव पर करेंगे चर्चा
Angel Chakma Case: मानवाधिकार आयोग ने भेजा उत्तराखंड सरकार को नोटिस | Breaking | ABP News
Gold Silver Rally 2025: क्या 2026 में भी Precious Metals बनेंगे Investor के Real Winners? |PaisaLive
Mumbai Accident Breaking: बेकाबू बस ने कैसे मचाई तबाही? चश्मदीद ने बताई आखों -देखी | Breaking
टॉप रील्स
इंडिया
महाराष्ट्र
विश्व
क्रिकेट
टेलीविजन
हेल्थ
यूटिलिटी
जनरल नॉलेज
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
