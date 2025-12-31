नए साल 2026 के जश्न से पहले बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और मुंबई अग्निशमन दल ने शहरवासियों, छात्रों, कार्यक्रम आयोजकों से अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. बीएमसी ने साफ कहा है कि लोगों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाया जाना चाहिए.

बीएमसी ने यह अपील हाल ही में गोवा में हुए नाइट क्लब में आग लगने की घटना और 2017 के कमला मिल्स अग्निकांड जैसी पुरानी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी की है. इन हादसों में अग्नि सुरक्षा में लापरवाही के कारण कई लोगों की जान चली गई थी.

मुंबई फायर ब्रिगेड ने चलाया विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान

जानकारी के अनुसार, नए साल के मौके पर होटल, पब, बार, रेस्टोरेंट, रूफटॉप वेन्यू, पार्टी हॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मुंबई फायर ब्रिगेड ने 22 से 28 दिसंबर तक विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान चलाया. जिसमें 2,474 प्रतिष्ठानों की जांच की गई. इनमें से 122 के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई. जबकि कई को नोटिस भी जारी किए गए.

बीएमसी ने कार्यक्रम आयोजकों को दिए निर्देश

बीएमसी ने निर्देश दिए हैं कि सभी जगहों पर फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपकरण पूरी तरह से चालू हालत में हों. आपातकालीन निकास मार्ग खुले और बिना किसी रुकावट के होने चाहिए. रसोई में गैस और बिजली कनेक्शन की जांच जरूरी है और अतिरिक्त गैस सिलेंडर नहीं रखने होंगे.

इसके अलावा क्षमता से ज्यादा लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आतिशबाजी, फायर शो, हुक्का और धूम्रपान पर भी सख्त रोक रहेगी. सजावट में ज्वलनशील सामग्री के उपयोग से बचने के निर्देश दिए गए हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

ये भी पढ़िए- बिहार: सरकारी आवास पर सियासत तेज, RJD ने जेडीयू सांसदों और मांझी के बंगले को लेकर लिखा पत्र