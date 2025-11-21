नया फीचर लाने की तैयारी में Zomato, अब रेस्टोरेंट्स को मिलेगा सीधे कस्टमर्स से जुड़ने का मौका

Zomato New Feature: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत Zomato कस्टमर्स का डेटा जैसे कि नाम, पता और फोन नंबर रेस्टोरेंट्स के साथ शेयर कर पाएगा. इससे रेस्टोरेंट्स को सीधे ग्राहकों से जुड़ने में मदद मिलेगी, जिससे ग्राहकों की पसंद और अनुभव का पता लगाया जा सकेगा.

इससे ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझने के साथ उनके साथ बेहतर रिश्ता भी बनाया जा सकेगा. हालांकि, यह फीचर अभी भी पायलट चरण में है. रेस्टोरेंट्स के साथ कस्टमर की जानकारी शेयर करने के लिए Zomato नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के साथ बातचीत कर रहा है.

10 साल पुराने झगड़े पर विराम!

Zomato के इस कदम से लगभग 10 साल पुराना झगड़ा भी खत्म हो सकता है, जिसमें रेस्टोरेंट्स ने फ़ूड डिलीवरी ऐप्स पर कस्टमर्स का डेटा छिपाने का आरोप लगाया था. Zomato का यह नया फीचर अभी पायलट फेज में है. यानी कि इसकी टेस्टिंग की जा रही है. नए सिस्टम के तहत रेस्टोरेंट्स को कस्टमर की डिटेल्स तभी मिलेंगी, जब कस्टमर इसकी परमिशन दे दें. Zomato रेस्टोरेंट्स के साथ आपका फोन नंबर शेयर करने से पहले परमिशन मांगेगा. डेटा शेयरिंग के इस फीचर से कस्टमर्स के साथ मार्केटिंग और प्रमोशनल मैसेज शेयर करने में रेस्टोरेंट्स को मदद मिलेगी.

क्यों जरूरी है फीचर?

रेस्टोरेंट्स का कहना है कि उन्हें कस्टमर की जानकारी तक एक्सेस की जरूरत है ताकि वे समझ सकें कि कौन ऑर्डर कर रहा है, वे कितनी बार ऑर्डर करते हैं और वे किस तरह का खाना पसंद करते हैं. उनका तर्क है कि इससे उन्हें मार्केटिंग का पैसा ज्यादा समझदारी से खर्च करने और कस्टमर की पसंद से मेल खाने वाले ऑफर या प्रमोशन भेजने में मदद मिलती है. उनका मानना ​​है कि कस्टमर्स के साथ लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता बनाने के लिए उनसे सीधे जुड़ने की जरूरत है.

