18000 करोड़ लगाने की तैयारी...AI डेटा सेंटर का कारोबार बढ़ाने के लिए TCS का मेगा प्लान

Tata Consultancy Services: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (Tata Consultancy Services) ने गुरुवार को बताया कि अपनी नई बनी AI डेटा सेंटर बनाने के लिए कंपनी ने ग्लोबल अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर TPG के साथ पार्टनरशिप की है. AI डेटा सेंटर यूनिट हाइपरवॉल्ट को आगे बढ़ाने के लिए दोनों कंपनियां कुछ सालों में मिलकर18,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करेंगी, जिससे यह देश के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में सबसे बड़े कैपिटल कमिटमेंट्स में से एक बन जाएगा.

TPG की कितनी होगी हिस्सेदारी?

TCS ने इस पर कहा है, क्विटी, कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और एडिशनल डेट के मिक्स के जरिए HyperVault में निवेश किया जाएगा. टोटल कमिटमेंट में से TPG 8,820 करोड़ रुपये तक इन्वेस्ट करेगी और बाकी का हिस्सा TCS देगा ताकि 51:49 कैपिटल पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर बना रहे. इन्वेस्टमेंट किश्तों में किया जाएगा और यह पहले से मौजूद शर्तों और कानूनी मंजूरी पर निर्भर करेगा. फाइनल इन्वेस्टमेंट सीक्वेंस के आधार पर TPG के पास हाइपरवॉल्ट का 27.5 से 49 परसेंट हिस्सा होने की उम्मीद है.

TCS का क्या है प्लान?

AI डेटा सेंटर पर TCS का फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है. कंपनी का प्लान देश में ऐसा डेटा सेंटर बनाने का है, जिसकी कैपेसिटी 1 गीगावाट हो. आने वाले समय में AI बनाने वाली कंपनियों को ऐसे डेटा सेंटर चाहिए होंगे, जो तेज होने के साथ-साथ कम बिजली खर्च करती हो. बदलते वक्त की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए टीसीएस खुद को तैयार कर रही है.

इसी क्रम में TCS का HyperVault AI और नॉन-AI डेटा सेंटर ऑपरेशन के लिए एक्सक्लूसिव व्हीकल के तौर पर काम करेगा. इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, भारत का डेटा सेंटर मार्केट 2030 तक 10 GW से ज्यादा होने का अनुमान है, जो अभी लगभग 1.5 GW है.

