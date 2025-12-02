क्या सच में ट्रंप भारत पर टैरिफ को घटाकर कर देंगे 20 परसेंट? ब्रोकरेज ने कर दी भविष्यवाणी

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर 6 दौर की वार्ता हो चुकी है और अब इसे इसके मंजिल तक पहुंचने की उम्मीदें जग रही हैं. दिग्गज जापानी ब्रोकिंग फर्म नोमुरा ने इस बीच कहा है कि US-इंडिया ट्रेड डील के नतीजे को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. दोनों देशों से पॉजिटिव सिंग्नल मिल रहे हैं, बावजूद इसके डील पर साइन होना अभी बाकी है.

नोमुरा को है इस बात की उम्मीद

हालांकि, ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि डील जल्द ही साइन हो जाएगी और टैरिफ भी शायद घटकर 20 परसेंट के करीब आ जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत पर टैरिफ को दोगुना बढ़ाकर 50 परसेंट कर दिया.इसमें से 25 परसेंट टैरिफ रूस से तेल की खरीद को लेकर पेनाल्टी के तौर पर लगाई गई है.

देश की जीडीपी को लेकर लगाया ये अनुमान

विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने भारत की इकोनॉमी को लेकर भी अपनी राय जाहिर की. नोमुरा ने कहा, सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 परसेंट रही, जो जून तिमाही में 7.8 परसेंट थी. यानी कि भारतीय इकोनॉमी का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर रहा है. ब्रोकरेज ने FY26 के GDP ग्रोथ के अनुमान को पहले के 7.0 परसेंट से बढ़ाकर 7.5 परसेंट कर दिया है.

रेपो रेट पर भी कर दी बात

साथ ही नोमुरा ने 5 दिसंबर को RBI की MPC मीटिंग होने से पहले रेपो रेट घटने को लेकर भी उम्मीद जताई है. नोमुरा का कहना है, भले ही जीडीपी ग्रोथ के मजबूत आंकड़े को देखते हुए रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की उम्मीद पर सवाल उठ रहे हो, लेकिन हम रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती किए जाने के अपने पहले लगाए गए अनुमान पर बने रहेंगे.

