हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसVantara Foundation Day: वंतारा बना वन्यजीवों का सहारा, एक साल में हजारों जीवन संवारे

Vantara Foundation Day: वंतारा बना वन्यजीवों का सहारा, एक साल में हजारों जीवन संवारे

Vantara Foundation Day: संस्था की पशु-चिकित्सक टीम ने कई जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए और स्वस्थ होने के बाद अनेक जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ा गया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 02 Mar 2026 10:37 PM (IST)
Preferred Sources

Vantara Foundation Day: अनंत अंबानी द्वारा स्थापित Vantara ने अपने पहले वर्ष में वन्यजीव संरक्षण, उपचार और पुनर्वास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य का दावा किया है. संस्था के अनुसार, पिछले एक साल में बड़ी बिल्लियों, सरीसृपों, प्राइमेट्स, पक्षियों और अन्य स्तनधारियों समेत हजारों बचाए गए वन्यजीवों का उपचार कर उन्हें पुनर्वास के माध्यम से नई जिंदगी दी गई. संस्था की पशु-चिकित्सक टीम ने कई मुश्किल भरे ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए और स्वस्थ होने के बाद अनेक जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ा गया.

प्रधानमंत्री ने किया था उद्घाटन

एक साल पहले प्रधानमंत्री Narendra Modi ने वंतारा फाउंडेशन का उद्घाटन किया था. फाउंडेशन डे के अवसर पर संस्था ने वन्यजीव बचाव, उन्नत चिकित्सा देखभाल और विज्ञान-आधारित संरक्षण में अपने कार्यों को बताया.  संस्था के मुताबिक 250 से अधिक हाथियों को, जिन्हें लकड़ी ढुलाई, सर्कस, सवारी या भीख मांगने जैसी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था, विशेष और दीर्घकालिक देखभाल दी जा रही है. हजारों मगरमच्छों को भीड़भाड़ वाली सुविधाओं से निकालकर सुरक्षित वातावरण में रखा गया है.

रोजाना करीब 1,56,000 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार तैयार किया जाता है, जिसे 50 तापमान-नियंत्रित वाहनों से बांटा जाता है. इस काम में 200 प्रशिक्षित पेशेवर और 1,000 से अधिक किसान मदद कर रहे हैं. 24x7 रेस्क्यू टीम ने 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय बचाव अभियानों और 15 वाइल्डलाइफ रैपिड रिस्पॉन्स ऑपरेशनों में हिस्सा लिया.

अनंत अंबानी को सम्मान

वन्यजीव संरक्षण में योगदान के लिए Anant Ambani को प्रतिष्ठित Global Humane Award से सम्मानित किया गया. संस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई मान्यताएं मिली हैं, जिनमें शामिल हैं: EARAZA की सदस्यता, SEAZA की सदस्यता, Global Humane Conservation Certification Prani Mitra Award 2025

प्रशिक्षण और जागरूकता

वंतारा ने संरक्षण चिकित्सा में सैकड़ों पशु-चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया है और 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ज्ञान-साझा कार्यक्रम आयोजित किए हैं. इसके अलावा हजारों बच्चों को जागरूकता अभियानों के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रेरित किया गया. ‘वन हेल्थ’ मॉडल की ओर कदम पश्चिम भारत के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र के रूप में नामित वंतारा ने ‘वन हेल्थ’ मॉडल को मजबूत करने का दावा किया है.

इस काम में एक केंद्रीय प्रयोगशाला, 11 उपग्रह प्रयोगशालाएं, 70 से अधिक विशेषज्ञ प्रतिदिन 2,000 से अधिक डायग्नोस्टिक सैंपल प्रोसेसिंग उपलब्ध सुविधाओं में बायो-बैंकिंग, नेक्स्ट-जेनरेशन सीक्वेंसिंग, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, पैथोलॉजी, परजीविविज्ञान और टॉक्सिकोलॉजी शामिल हैं. अपने पहले वर्ष में वंतारा ने वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने का दावा किया है. यदि यह पहल इसी गति से आगे बढ़ती है, तो यह भारत में वन्यजीव देखभाल और वैज्ञानिक संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मॉडल बन सकती है.

Published at : 02 Mar 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
Anant Ambani Vantara Foundation Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Vantara Foundation Day: वंतारा बना वन्यजीवों का सहारा, एक साल में हजारों जीवन संवारे
Vantara Foundation Day: वंतारा बना वन्यजीवों का सहारा, एक साल में हजारों जीवन संवारे
बिजनेस
Pakistan Stock Market: ईरान वॉर ने डूबाया पाकिस्तान का शेयर बाजार, 15000 अंक की बड़ी गिरावट, रोकना पड़ा कारोबार
ईरान वॉर ने डूबाया पाकिस्तान का शेयर बाजार, 15000 अंक की बड़ी गिरावट, रुक गई ट्रेडिंग
बिजनेस
फर्जी निवेश सलाह पर सेबी का एक्शन, 1.2 लाख भ्रामक पोस्ट हटवाए; AI टूल से हो रही निगरानी
फर्जी निवेश सलाह पर सेबी का एक्शन, 1.2 लाख भ्रामक पोस्ट हटवाए; AI टूल से हो रही निगरानी
बिजनेस
पश्चिम एशिया में भारी तनाव से लहूलुहान भारतीय बाजार, जानिए मार्केट क्रैश की 4 बड़ी वजहें
पश्चिम एशिया में भारी तनाव से लहूलुहान भारतीय बाजार, जानिए मार्केट क्रैश की 4 बड़ी वजहें
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने इजरायली PM के दफ्तर को उड़ाने का किया दावा, अब सामने आए नेतन्याहू, जानें क्या कहा
ईरान ने इजरायली PM के दफ्तर को उड़ाने का किया दावा, अब सामने आए नेतन्याहू, जानें क्या कहा
बिहार
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के क्रिकेट निदेशक ने विराट कोहली पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा
IPL 2026 से पहले RCB के क्रिकेट निदेशक ने विराट कोहली पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Iran India Relations: हथियार, घोड़े और कालीन... ईरान से क्या-क्या मंगाते थे मुगल, जानें तब कैसे थे भारत से रिश्ते?
हथियार, घोड़े और कालीन... ईरान से क्या-क्या मंगाते थे मुगल, जानें तब कैसे थे भारत से रिश्ते?
ट्रेंडिंग
गांव के बेटे ने पापा को घुमाया Google ऑफिस! बेंगलुरु कैंपस देख गर्व से चमक उठीं पिता की आंखें, वीडियो वायरल
गांव के बेटे ने पापा को घुमाया Google ऑफिस! बेंगलुरु कैंपस देख गर्व से चमक उठीं पिता की आंखें, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget