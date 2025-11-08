आज बैंक खुला रहेगा या बंद? ब्रांच जाने से पहले चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday Today: अगर आप आज शनिवार 8 नवंबर को बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बैंक आज खुला है या नहीं. आपको बता दें कि आज देशभर में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि आज महीने का दूसरा शनिवार है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, बैंक महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं.



आज कनकदास जयंती भी है

आज कर्नाटक में कनकदास जयंती मनाई जा रही है. इसके चलते वहां आज सार्वजनिक अवकाश है. पूरे राज्य में 16वीं शताब्दी के कवि-संत, संगीतकार और दार्शनिक कनकदास की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है. इस साल कनकदास की 525वीं जयंती है इसलिए गलुरु में सरकारी कार्यालय, स्कूल और बैंक बंद रहेंगे. कनकदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्होंने समाज में प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश दिया. उनकी याद में हर साल 8 नवंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है.

अगली छुट्टी कब?

आज के बाद इस महीने कोईऔर अवकाश नहीं है. अब अगली छुट्टी 1 दिसंबर की होगी क्योंकि इस दिन ईटानगर और कोहिमा जैसे कुछ चुनिंदा जगहों में क्रमशः राज्य स्थापना दिवस और स्वदेशी आस्था दिवस मनाया जाएगा. इसके अलावा, RBI की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, 5 से 9 नवंबर के बीच कई अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, एक साथ पूरे देश भर में बैंकों की छुट्टी नहीं रहेगी. बैंक सभी रविवार बंद रहने के साथ-साथ 22 नवंबर को भी बंद रहेंगे, जो कि महीने का चौथा शनिवार है.

डिजिटल बैंकिंग का लें सहारा

बैंक बंद रहने के दौरान लोग ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं और बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर जैसे काम निपटा सकते हैं. ATM भी चौबीसों घंटे खुले रहते हैं इसलिए कैश की भी कोई दिक्कत नहीं है. इसके अलावा, NEFT/RTGS ट्रांसफर फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट फॉर्म और चेकबुक फॉर्म के जरिए भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है. छुट्टियों के दौरान अकाउंट मेनटेनेंस फॉर्म, लॉकर के लिए आवेदन जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं.

