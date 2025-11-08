हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गिरते बाजार में कमाल कर गया 10 रुपये से कम का यह शेयर, 51 परसेंट तक चढ़ सकता है स्टॉक

Vodafone Idea Share: टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में इन दिनों तेजी देखी जा रही है.शुक्रवार को भी बिकवाली के बीच टेलीकॉम सेक्टर के शेयर ने अच्छा कारोबार किया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 08 Nov 2025 07:23 AM (IST)
Vodafone Idea Share: टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों की शुक्रवार को अच्छी खरीदारी हुई. इसके चलते इसमें 4 परसेंट से ज्यादा की तेजी आई. BSE पर शेयर 4.85 परसेंट की बढ़त के साथ 9.72 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया. सबसे खास बात यह है कि वोडाफोन आईडिया के शेयरों में यह उछाल शेयर बाजार में बिकवाली के माहौल के बीच आया.  कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे.

शेयरों में अभी और तेजी की उम्मीद

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर के लिए अपनी 'खरीदे' की रेटिंग बरकरार रखी है और 14 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है. यानी कि शेयर आने वाले समय में लगभग 51 परसेंट तक की बढ़त हासिल कर सकते हैं. शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर इंट्राडे कारोबार में 4.85 परसेंट चढ़कर 9.72 रुपये के अपने हाई लेवल पर पहुंच गए.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वोडफोन आइडिया के बकाए एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के पुनर्मूल्यांकन की इजाजत दी है. इसके चलते शेयर को लेकर निवेशकों औश्र ब्रोकरेज फर्म्स का सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है. मार्च 2025 तक वोडाफोन आइडिया की टोटल AGR लायबिलिटी 83500 करोड़ रुपये से अधिक थी, जिसमें 9,450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बकाया भी शामिल है.

जल्द होगी बोर्ड की मीटिंग

सोमवार, 10 नवंबर 2025 कंपनी के बोर्ड की मीटिंग होने वाली है. इसमें कई बातों के साथ-साथ 30 सितंबर 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही और बीते छह महीने में कंपनी के वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा. जेएम फाइनेंशियल के लगाए गए अनुमान के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया को सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में 6,823.5 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा होने की उम्मीद है. एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 7,175.9 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. जून 2025 को समाप्त तिमाही में 6,608.1 करोड़ का घाटा हुआ था.

 

 

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 08 Nov 2025 07:05 AM (IST)
