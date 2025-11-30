Gold Price Prediction: सोने की कीमतों में इस बीच कुछ कमी आई, तो लोगों ने राहत की सांस ली थी. लेकिन इसके एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है.

ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में निवेशक अमेरिका में ब्याज दर को लेकर फेड रिजर्व के फैसले और रिजर्व बैंक की MPC बैठक को लेकर अलर्ट मोड में रहेंगे. इसके अलावा, अमेरिका में जॉब व महंगाई के आंकड़े, रूस-यूक्रेन के बीच पीस डील जैसे घटनाक्रम भी फोकस में रहेंगे.

कई बड़े घटनाक्रमों पर फोकस

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, JM फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के EBG - कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मेर ने कहा, "सोना कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकल रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स अलग-अलग इलाकों के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI डेटा, US जॉब्स डेटा और कंज्यूमर सेंटिमेंट पर ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने कहा, "इसके अलावा सोमवार को फेड चेयर जेरोम पॉवेल का भाषण, रूस-यूक्रेन शांति वार्ता के डेवलपमेंट और शुक्रवार को RBI की पॉलिसी मीटिंग होगी, इन सभी पर ट्रेडर्स की नजर रहेगी."

इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी कीमत

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट के लिए गोल्ड फ्यूचर्स पिछले हफ्ते 3,654 रुपये या 2.9 परसेंट बढ़कर शुक्रवार को 1,29,504 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं, पिछले हफ्ते के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में दिसंबर डिलीवरी के लिए कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स में 138.8 अमेरिकी डॉलर या 3.4 परसेंट का इजाफा हुआ और शुक्रवार को यह 4,218.3 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ.

इसी तरह से भारतीय बाजारों में डॉलर के मुकाबले रुपये के उतार-चढ़ाव और घरेलू डिमांड ने सोने की कीमतों पर असर डाला है. एंजेल वन के प्रथमेश माल्या के अनुसार, त्योहारों का मौसम, शादियों का जश्न और ज्वेलरी की लगातार खरीदारी से कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी बनी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक आने आने वाले समय में भी सोने की खरीद जारी रखेंगे इस बात की उम्मीद जताई जा रही है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है सोना आने वाले समय में रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचे क्योंकि लगातार रेट-कट की उम्मीदें, US डॉलर की कमजोरी और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के बीच सेफ-हेवन की डिमांड बरकरार रहेगी.

