स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसवक्त पर भरा ITR, तब भी क्यों मिल सकता है आयकर का नोटिस?

वक्त पर भरा ITR, तब भी क्यों मिल सकता है आयकर का नोटिस?

ITR Filing: समय पर आईटीआर दाखिल करने के बावजूद इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है. जानिए आय में गड़बड़ी, टीडीएस की गड़बड़ी और गलत कटौती जैसे कारण और नोटिस मिलने पर क्या करें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 16 Aug 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

ITR Filing: अगर आपने 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपको आयकर विभाग की ओर से कोई नोटिस नहीं मिल सकता. समय पर आईटीआर फाइल करना जरूरी है, लेकिन विभाग रिटर्न में दी गई जानकारी का मिलान अलग-अलग स्रोतों से मिलने वाले डेटा से भी करता है. ऐसे में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर टैक्सपेयर्स से सफाई मांगा जा सकता है.

आयकर विभाग आईटीआर में घोषित आय और फॉर्म 16, AIS, टीडीएस रिकॉर्ड और दूसरी जानकारियों के बीच मिलान करता है. अगर इन आंकड़ों में अंतर दिखाई देता है, तो समय पर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति को भी नोटिस मिल सकता है.

1.आय और विभाग के रिकॉर्ड में अंतर
नोटिस आने की सबसे बड़ी वजहों में से एक आय में गड़बड़ी है. अगर आपकी आईटीआर में बताई गई सैलरी और कर्मचारी के फॉर्म 16 में दर्ज सैलरी अलग है, तो विभाग आपसे अंतर की वजह पूछ सकता है. 

कितना बड़ा है विमल का कारोबार, जिसका एड करते हैं शाहरुख और अजय देवगन?

2.टीडीएस में गड़बड़ी
अगर आपने आईटीआर में जिस टीडीएस का क्रेडिट क्लेम किया है, वह फॉर्म 26AS या विभाग के रिकॉर्ड में अलग दिखाई देता है, तो भी नोटिस आ सकता है. ऐसा तब हो सकता है जब आपने ने टीडीएस रिटर्न सही तरीके से दाखिल नहीं किया हो, उसमें कोई गलती हो या बाद में सही किया गया हो और उसका डेटा अभी आपके रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुआ हो. इसलिए आईटीआर भरने करने से पहले फॉर्म 26AS और AIS में टैक्स की डिटेल्स को चेक करना बेहद जरूरी है.

3.गलत कटौती या छूट
समय पर आईटीआर दाखिल करने के बाद भी अगर आपने गलत कटौती या छूट क्लेम किया है, तो विभाग स्पष्टीकरण मांग सकता है. मसलन, अगर आपने कोई कटौती क्लेम किया है लेकिन उसके समर्थन में जरूरी दस्तावेज या पात्रता नहीं है, तो विभाग उस क्लेम पर सवाल उठा सकता है. इसके अलावा गलत आईटीआर फॉर्म का चुनाव, अधूरी जानकारी भी नोटिस की वजह बन सकती है.

विमल इलायची के Ad के लिए कितने रुपए चार्ज करते हैं शाहरुख और अजय देवगन?

नोटिस आए तो क्या करें?
अगर आपको आय टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले यह जांचें कि नोटिस सही है या नहीं. इसके लिए आयकर विभाग के आधिकारिक ई- फाइलिंग पोर्टल पर नोटिस की असली होने की चेकिंग करें. इसके बाद नोटिस में बताई गई वजह को ध्यान से पढ़ें और देखें कि विभाग ने किस जानकारी पर सवाल उठाया है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Business News Income Tax Return ITR Filing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
वक्त पर भरा ITR, तब भी क्यों मिल सकता है आयकर का नोटिस?
वक्त पर भरा ITR, तब भी क्यों मिल सकता है आयकर का नोटिस?
बिजनेस
विमल इलायची के Ad के लिए कितने रुपए चार्ज करते हैं शाहरुख और अजय देवगन?
विमल इलायची के Ad के लिए कितने रुपए चार्ज करते हैं शाहरुख और अजय देवगन?
बिजनेस
कितना बड़ा है विमल का कारोबार, जिसका एड करते हैं शाहरुख और अजय देवगन?
Vimal: कितना बड़ा है विमल का कारोबार, जिसका एड करते हैं शाहरुख और अजय देवगन?
बिजनेस
रसोई गैस पर सरकार का बड़ा फैसला, कंपनियों के लिए कोटा तय
LPG: रसोई गैस पर सरकार का बड़ा फैसला, कंपनियों के लिए कोटा तय
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
महाराष्ट्र
राहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?
राहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?
Hockey
1994 से जिस टीम को नहीं हरा पाई भारत, हॉकी वर्ल्ड कप में अगला मैच उसी के साथ
1994 से जिस टीम को नहीं हरा पाई भारत, हॉकी वर्ल्ड कप में अगला मैच उसी के साथ
बॉलीवुड
'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार
'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार
इंडिया
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
हेल्थ
Smoking Side Effects: क्या पहली ही सिगरेट से खराब होने लगते हैं फेफड़े? जानें सच
क्या पहली ही सिगरेट से खराब होने लगते हैं फेफड़े? जानें सच
टेक्नोलॉजी
मोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई
मोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget