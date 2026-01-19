चांदी ने रच दिया इतिहास, पहली बार कीमत पहुंची 3 लाख के पार; जानें अब कितना है 1 किलो का रेट?

Silver Price Record High: चांदी की कीमतें सोमवार को अपने अब तक के अपने सबसे रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई है. आज इतिहास रचते हुए चांदी 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फ्यूचर ट्रेड में मार्च डिलीवरी वाली चांदी आज पहली बार 13,553 रुपये या 4.71 परसेंट की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 3,01,315 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.

पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिसमें 14 परसेंट या 35,037 की बढ़ोतरी हुई है, जो निवेशकों के बीच इस मजबूत डिमांड, पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों और सेफ हेवन के तौर पर इसकी बढ़ती मांग को दर्शाता है.

क्यों बढ़ रही है चांदी की कीमतें?

पिछले हफ्ते ही ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमत 9.2 डॉलर यानी कि 11.6 परसेंट बढ़ी, जिसने सोने को भी काफी पीछे छोड़ दिया. सोने की कीमत 94.5 डॉलर यानी कि 2.09 परसेंट की दर से बढ़ी थी. एनालिस्ट्स ने चांदी की कीमतों में इस तेज बढ़ोतरी की वजह बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन, कमजोर होता अमेरिकी डॉलर, सप्लाई से जुड़ी चिंताएं और मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड, खासकर ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से बताई.

चांदी ने सोने को छोड़ा पीछे

चांदी की हालिया तेजी ने सोने की तेजी को भी काफी पीछे छोड़ दिया है, जो एक कीमती और इंडस्ट्रियल मेटल दोनों के रूप में इसकी दोहरी भूमिका को दिखाता है. बता दें कि चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल बनाने में होता है, जो क्लीन एनर्जी जेनरेट करने में सहायक है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ-साथ AI चिप्स और डेटा सेंटरों में भी चांदी यूज किए जाते हैं.

शहरों में चांदी की लेटेस्ट कीमत

देशभर के तमाम शहरों में आज चांदी की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. चेन्नई और हैदराबाद में चांदी क्रमशः 3,01,350 और 3,00,950 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बिक रही है. वहीं, बेंगलुरु में कीमत लगभग 3,00,710 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि कोलकाता में कीमतें 3,00,080 प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई है.

