Stock Market News: आईटी दिग्गज इन्फोसिस के शेयरों में जोरदार तेजी के चलते शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में दो दिन बाद रौनक लौट आई. प्रमुख सूचकांक हल्की बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 188 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी में 29 अंकों की तेजी दर्ज की गई.

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स लगातार दो कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद 187.64 अंक यानी 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,570.35 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 752 अंक उछलकर 84,134.97 अंक तक पहुंच गया था.

वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 28.75 अंक यानी 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,694.35 अंक पर बंद हुआ.

इन्फोसिस बना तेजी का सबसे बड़ा कारण

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इन्फोसिस के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.67 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई. दिसंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 8.9 प्रतिशत बढ़कर 45,479 करोड़ रुपये रहा. इसके साथ ही इन्फोसिस ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 3–3.5 प्रतिशत कर दिया, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ.

इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, भारतीय स्टेट बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी प्रमुख लाभ में रहे.

इन शेयरों में दिखी गिरावट

दूसरी ओर, इटर्नल, एशियन पेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सन फार्मा और मारुति के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे बाजार की तेजी पर कुछ हद तक ब्रेक लगा.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, “आईटी और मझोले बैंकिंग शेयरों के बेहतर तिमाही नतीजों से बाजार में सकारात्मक रुझान देखने को मिला. हालांकि, कारोबारी सत्र के अंतिम घंटे में मुनाफावसूली के चलते तेजी सीमित रह गई.”

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 4,781.24 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,217.28 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के मतदान के चलते बृहस्पतिवार को शेयर बाजार बंद रहा था.

वैश्विक बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे. यूरोपीय बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि अमेरिकी बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे.

अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.05 प्रतिशत चढ़कर 64.43 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिसका असर आने वाले दिनों में बाजार की चाल पर देखने को मिल सकता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)