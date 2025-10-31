घटा या बढ़ा? आज कितनी है 10 ग्राम सोने की कीमत, चेक करें अपने शहरों का ताजा भाव

Gold-Silver Price: भारत में सोने की कीमत में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई है. इसके मुकाबले आज कीमतें कुछ बढ़ी हैं. देश में 24 कैरेट सोने की कीमत गुरुवार, 30 अक्टूबर को 12,148 रुपये प्रति ग्राम रही, जो आज 120 रुपये बढ़कर 12,268 रुपये प्रति ग्राम हो गई है. इसी तरह से कल 22 कैरेट सोने की कीमत 11,135 रुपये प्रति ग्राम थी, जो आज 110 रुपये बढ़कर 11,245 रुपये हो गई है. 18 कैरेट सोने की कीमत भी प्रति ग्राम 90 रुपये बढ़कर 9,201 रुपये हो गई है. इस साल अब तक सोने की कीमत में 50 परसेंट से ज्यादा का उछाल आया है.

चांदी की कितनी है कीमत?

गुरुवार को चांदी की कीमत में भी कुछ गिरावट देखी गई, जो 151 रुपये प्रति ग्राम और 1,51,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. शुक्रवार को भी चांदी की कीमत इतने पर ही बरकरार है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. पिछले चार से छह महीनों में चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है. इसकी दो वजहें हैं- एक तो तमाम इंडस्ट्रीज की तरफ से इस बढ़ी डिमांड और इसके मुकाबले सप्लाई में कमी है.

MCX पर सोने-चांदी की कीमत

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर एक्सपायरी वाले सोने के वायदा भाव में कुछ उछाल आया और यह 1,20,633 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं, दिसंबर एक्सपायरी वाले चांदी का वायदा भाव बढ़कर 146081 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार, गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने का भाव बढ़कर 3,990 डॉलर प्रति औंस हो गया था.

इन शहरों में सोने का लेटेस्ट रेट

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 12,268 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं, इन शहरों में 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 11,245 रुपये है.

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 12,328 रुपये हे, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत आज यहां कीमत प्रति ग्राम के हिसाब से 11,300 रुपये है.

दिल्ली में आज 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत क्रमश: 12,283 रुपये और 11,260 रुपये है.

वडोदरा और अहमदाबाद में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 12,273 रुपये है और 22 कैरेट सोने की कीमत 11,250 रुपये प्रति ग्राम है.

