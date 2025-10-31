गजब! 13 दिनों में 10246 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी की भी कीमत 25000 से ज्यादा हुई कम

Gold and Silver Price Fallen: सोने-चांदी के भाव में गुरुवार, 30 नवंबर को भारी गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, महज एक दिन में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,375 रुपये कम होकर 1,19,253 रह गई है. इससे एक दिन पहले बुधवार को सोने की कीमत 1,20,628 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

चांदी की भी कम हुई कीमत

चांदी भी 1,033 रुपये घटकर 1,45,600 प्रति किलोग्राम रह गया है, जबकि 29 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,46,633 रुपये प्रति किलोग्राम थी. इससे लोगों को काफी राहत मिली है. इसी महीने की शुरुआत में 17 अक्टूबर को सोना 1,30,874 रुपये और चांदी 1,71,275 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए थे. इसके बाद महज 13 दिनों में सोना 10,246 रुपये और चांदी 25,675 रुपये सस्ता हुआ है.



सोने की कीमत में क्यों आई गिरावट‌?

धनतेरस, दिवाली जैसे त्योहारों के बाद सोने-चांदी की डिमांड में कमी आई है. खरीदारी में सुस्ती आई, तो इसका असर सोने-चांदी की कीमत पर पड़ा.

कीमत में रिकॉर्डतोड़ तेजी के बाद अब मुनाफावसूली का दौर चल रहा है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) जैसे दूसरे टेक्नीकल इंडिकेटर्स से पता चलता है कि कीमतें ओवरबॉट जोन में पहुंच गई हैं इसलिए अब ट्रेंड फॉलोअर्स और डीलर्स बिकवाली की मोड में हैं.

ग्लोबल टेंशन में भी कमी आई है, जिससे सोने का डिमांड कम हुआ है. अमूमन सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि आर्थिक संकट के समय भी सोने की वैल्यू बनी रहती है.

इस साल कितनी बढ़ी कीमतें?

इस साल अब तक सोने की कीमत में 43,091 रुपये का उछाल आया है. 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 76,162 रुपये थी, जो अब 1,19,253 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. इस दौरान चांदी की कीमत में भी 59,583 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. 31 दिसंबर 2024 को एक किलोग्राम चांदी की कीमत 86,017 रुपये थी, जो अब 1,45,600 रुपये प्रति किलोग्राम है.

इन बातों का रखें ध्यान

सोने की खरीदारी करते वक्त हमेशा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) हॉलमार्क वाला ही सोना खरीदें. यह अल्फान्यूमेरिक नंबर है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि सोना कितना खरा है. इसके अलावा, कीमत हमेशा क्रॉस चेक कर लें. अलग-अलग जैसे कि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट की वेबसाइट पर जाकर देखें कि आज कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें प्रति ग्राम या 10 ग्राम कितनी हैं.

