हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसगजब! 13 दिनों में 10246 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी की भी कीमत 25000 से ज्यादा हुई कम

गजब! 13 दिनों में 10246 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी की भी कीमत 25000 से ज्यादा हुई कम

Gold and Silver Price: सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों ने बीते कुछ महीनों से लोगों को परेशान कर दिया था. हालांकि, अब इसमें गिरावट देखी जा रही है. 13 दिनों में सोना 10,246 रुपये सस्ता हुआ है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 31 Oct 2025 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

Gold and Silver Price Fallen: सोने-चांदी के भाव में गुरुवार, 30 नवंबर को भारी गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, महज एक दिन में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,375  रुपये कम होकर 1,19,253 रह गई है. इससे एक दिन पहले बुधवार को सोने की कीमत 1,20,628 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

चांदी की भी कम हुई कीमत 

चांदी भी 1,033 रुपये घटकर 1,45,600 प्रति किलोग्राम रह गया है, जबकि 29 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,46,633 रुपये प्रति किलोग्राम थी. इससे लोगों को काफी राहत मिली है. इसी महीने की शुरुआत में 17 अक्टूबर को सोना 1,30,874 रुपये और चांदी 1,71,275 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए थे. इसके बाद महज 13 दिनों में सोना 10,246 रुपये और चांदी 25,675 रुपये सस्ता हुआ है.  

सोने की कीमत में क्यों आई गिरावट‌?

  • धनतेरस, दिवाली जैसे त्योहारों के बाद सोने-चांदी की डिमांड में कमी आई है. खरीदारी में सुस्ती आई, तो इसका असर सोने-चांदी की कीमत पर पड़ा.
  • कीमत में रिकॉर्डतोड़ तेजी के बाद अब मुनाफावसूली का दौर चल रहा है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) जैसे दूसरे टेक्नीकल इंडिकेटर्स से पता चलता है कि कीमतें ओवरबॉट जोन में पहुंच गई हैं इसलिए अब ट्रेंड फॉलोअर्स और डीलर्स बिकवाली की मोड में हैं.
  • ग्लोबल टेंशन में भी कमी आई है, जिससे सोने का डिमांड कम हुआ है. अमूमन सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि आर्थिक संकट के समय भी सोने की वैल्यू बनी रहती है. 

इस साल कितनी बढ़ी कीमतें?

इस साल अब तक सोने की कीमत में 43,091 रुपये का उछाल आया है. 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 76,162 रुपये थी, जो अब 1,19,253 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. इस दौरान चांदी की कीमत में भी 59,583 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. 31 दिसंबर 2024 को एक किलोग्राम चांदी की कीमत 86,017 रुपये थी, जो अब 1,45,600 रुपये प्रति किलोग्राम है.

इन बातों का रखें ध्यान 

सोने की खरीदारी करते वक्त हमेशा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) हॉलमार्क वाला ही सोना खरीदें. यह अल्फान्यूमेरिक नंबर है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि सोना कितना खरा है. इसके अलावा, कीमत हमेशा क्रॉस चेक कर लें. अलग-अलग जैसे कि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट की वेबसाइट पर जाकर देखें कि आज कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें प्रति ग्राम या 10 ग्राम कितनी हैं.

ये भी पढ़ें:

इस महारत्न कंपनी के शेयर के पीछे भागे निवेशक, महज एक साल में तीन गुना बढ़ा मुनाफा; रेवेन्यू भी दमदार 

Published at : 31 Oct 2025 07:57 AM (IST)
Tags :
Gold Rate Silver Rate Gold And Silver Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
एग्रीकल्चर
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
जनरल नॉलेज
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
राजस्थान
MCD Bypolls: 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
MCD के 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
Parenting
बच्चों में बढ़ता चिड़चिड़ापन, जिद और गुस्से को कैसे दूर करें? जानें बेहद खास तरीके
बच्चों में बढ़ता चिड़चिड़ापन, जिद और गुस्से को कैसे दूर करें? जानें बेहद खास तरीके
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget