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बेकार समझकर न फेंकें ये चीजें, घर के कबाड़ से शुरू करें बिजनेस, होगी कमाई

Waste Material Business Ideas: क्या आप जानते हैं घर में पड़े पुराने और बेकार सामान से भी कमाई की जा सकती है. आज के समय में रिसाइक्लिंग और री-यूज से जुड़े बिजनेस की लगातार मांग बढ़ रही है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 31 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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  • कबाड़ इकट्ठा करके रीसाइक्लिंग फैक्ट्रियों को बेचकर भी कमाएं।

Waste Material Business Ideas: क्या आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. अक्सर ज्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि घर में पड़े पुराने और बेकार सामान से भी कमाई की जा सकती है. आज के समय में रिसाइक्लिंग और री-यूज से जुड़े बिजनेस की लगातार मांग बढ़ रही है. अगर थोड़ी सी मेहनत और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जाए तो आप वेस्ट प्रोडक्ट से भी हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं. इसमें न तो आपको दुकान खोलने की जरूरत होगी और न ही आपको ज्यादा निवेश करना पड़ेगा.

पुराने टायरों का करें बेहतर इस्तेमाल

अगर आपके पास पुराने टायर हैं तो उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है. अगर आप इन्हें साफ करके थोड़ा से आकर्षक बनाकर रंग कर दें तो यह देखने में भी अच्छे लगेंगे. पुराने टायरों से आप बैठने के लिए स्टूल, छोटे सोफे बना सकते हैं.

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इन सामान से बनेंगे क्रिएटिव आइटम

घर में पुराने डिब्बे है तो इनसे आप स्टोरेज बॉक्स, पेन स्टैंड जैसी चीजें बना सकते हैं. अगर थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई जाए तो इनसे आप बेहतर और आकर्षक सामान बनाकर बेच सकते हैं.

फटे-पुराने कपड़ों का करें उपयोग

अक्सर घर में पुराने कपड़े होते ही हैं, जिन्हें महिलाएं साफ-सफाई के लिए भी इस्तेमाल  करती हैं. आप इन कपड़ों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे डिजाइनर बैग, डोरमैट, कुशन कवर जैसी चीजें बना सकते हैं. आज कल लोग घर में बनी चीजों को काफी पसंद करते हैं.

पुराने शादी के कार्ड से बनाएं कई चीजें

पुराने शादी के कार्ड और कागज से आप नया पेपर, डायरी और सजावट का सामान बना सकते हैं. साथ ही इनसे लिफाफे भी बनाएं जा सकते हैं. इसको बनाकर भी आप कमाई कर सकते हैं.

कैसे बेचे सामान?

अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सारा सामान बनाने के बाद उसे कहां बेचना है? तो बनाए गए प्रोडक्ट्स को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइट की मदद से बेच सकते हैं. साथ ही आप अपने आस-पास की गिफ्ट शॉप या दुकान पर भी अपने सामान की सप्लाई करके पैसे कमा सकते हैं. बस थोड़ी मेहनत करके आप घर से ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं.

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पुराने कबाड़ से भी कमाएं पैसे

अगर आप खुद से सामान बनाना नहीं चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप सारा कबाड़ इकट्ठा करके भी बिजनेस कर सकते हैं. आप सारा पुराना सामान इकट्ठा करके बड़ी रीसीइक्लिंग फैक्ट्रियों तक पहुंचा सकते हैं. आप इसके बदले कमाई कर सकते हैं. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 31 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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Business News Scrap Business Recycling Business Waste Materials
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