PF अकाउंट के 5 फायदे, जो बनाएंगे आपका भविष्य, मिलेगा बेहतर रिटर्न

PF Account Benefits: क्या आपको पता है कि आपकी सैलरी से कटने वाला PF सिर्फ एक कटौती नहीं, बल्कि आपके भविष्य का एक बड़ा निवेश है. लोग PF अकाउंट तो रखते हैं, लेकिन उन्हें इसके सभी फायदों की जानकारी नहीं होती. आइए जानते है ईपीएफ अकाउंट इतना जरुरी क्यों है और इससे मिलने वाले क्या फायदे है.

PF अकाउंट के 5 सबसे बड़े फायदे

1. बचत की आदत बनती है

PF अकाउंट एक बेहतरीन बचत योजना की तरह काम करता है. इससे आपकी सैलरी का एक छोटा हिस्सा अपने- आप PF अकाउंट में जमा हो जाता है. इससे आपको बचत करने की चिंता नहीं करनी पड़ती और धीरे- धीरे अच्छी रकम जमा हो जाती है.

2. दोगुना फायदा मिलता है

PF में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपकी कंपनी भी योगदान देती है. यानी जितनी राशि आपकी सैलरी से कटती है, उतना ही तय हिस्सा कंपनी को आपके PF अकाउंट में जमा करना पड़ता है. इससे आपकी बचत भी बढ़ती है और भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार हो जाता है.

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3. टैक्स बचाने का मौका

पीएफ अकाउंट का तीसरा सबसे बड़ा फायदा टैक्स में राहत है. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत पीएफ में किए गए निवेश पर आप 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. यानी पीएफ आपके भविष्य के लिए बचत करने के साथ-साथ हर साल आपका टैक्स बोझ भी कम करने में मदद करता है.

4. सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश

अगर आप बिना जोखिम के बचत बढ़ाना चाहते हैं, तो PF एक बेहतरीन विकल्प है. इसका संचालन सरकार की निगरानी में होता है, इसलिए आपका पैसा सुरक्षित रहता है. साथ ही, हर साल मिलने वाला तय ब्याज आपकी जमा राशि को लगातार बढ़ाता है. कई बार पीएफ का ब्याज बैंक एफडी से भी अधिक होता है, जिससे आपको सुरक्षित और बेहतर रिटर्न.

5. रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा

पीएफ का सबसे बड़ा फायदा रिटायरमेंट के बाद मिलता है. लंबे समय तक जमा की गई राशि एक मजबूत फंड बन जाती है, जो बुढ़ापे में खर्च, इलाज और अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है.

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