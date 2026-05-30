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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: क्या आज बढ़ा है एलपीजी सिलेंडर का रेट? फटाफट चेक करें दिल्ली से पटना तक की कीमत

LPG Rate Today: क्या आज बढ़ा है एलपीजी सिलेंडर का रेट? फटाफट चेक करें दिल्ली से पटना तक की कीमत

LPG Rate Today: आज आम उपभोक्ताओं के लिए इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कमर्शियल सिलेंडर के रेट में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 30 May 2026 08:28 AM (IST)
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  • घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें मई में स्थिर रहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई.
  • पेट्रोल, डीजल, सीएनजी दरों में वृद्धि के बीच एलपीजी वृद्धि की आशंका.
  • तेल कंपनियां वैश्विक कीमतों के कारण वाणिज्यिक सिलेंडरों पर बोझ डालती हैं.
  • सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने के लिए कीमतें स्थिर रखती है.

LPG Rate Today on May 30: आज शनिवार को देश भर में घरेलू LPG सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतें पूरी तरह से स्थिर बनी हुई हैं. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी नहीं बढ़ाए हैं. इसमें आखिरी बार 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी मई महीने की पहली तारीख को की गई थी. वहीं, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में मार्च में 60 रुपये का इजाफा किया गया था. इसके बाद से कीमतें स्थिर हैं. 

इधर, पेट्रोल-डीजल और CNG की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब LPG गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका बढ़ रही है. इसकी वजह यह है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को पश्चिम एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल मार्केट्स में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल मिलाकर प्रति लीटर लगभग 7.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. CNG की कीमतों में 15 मई से अब तक कुल बढ़ोतरी 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. दिल्ली में CNG की कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम है.

शहरवार LPG सिलेंडर की कीमत

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 913.0 रुपये 3071.5 रुपये
मुंबई 912.5 रुपये 3024.0 रुपये
कोलकाता 939.0 रुपये 3202.5 रुपये
चेन्नई  928.5 रुपये 3237.0 रुपये 
पटना 1002.5 रुपये 3347.0 रुपये 
जयपुर 916.5 रुपये 3099.0 रुपये
लखनऊ 950.5 रुपये 3194.0 रुपये
देहरादून 932.0 रुपये  3124.5 रुपये
फतेहाबाद 942.0 रुपये 3150.5 रुपये

कमर्शियल सिलेंडर के क्यों बढ़ाए गए रेट?

घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों के बीच का यह अंतर एक सोची-समझी नीति को दिखाता है. सरकार ने परिवारों को महंगाई से बचाने के लिए घरेलू कुकिंग गैस की कीमतें स्थिर रखी हैं, जबकि फरवरी 2026 में अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के बाद से ग्लोबल कच्चे तेल के बाजार अस्थिर बने हुए हैं.

अब तक IOCL, BPCL और HPCL जैसी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू सिलेंडरों पर कीमतों का अंतर खुद उठाया है, जबकि ग्लोबल कीमतों में हुई पूरी बढ़ोतरी का बोझ कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों पर डाल दिया है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि माना जाता है कि कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले इन बढ़ी हुई कीमतों को खुद उठाने या आगे ग्राहकों पर डालने की बेहतर स्थिति में होते हैं. 

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Published at : 30 May 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Lpg Price Today LPG  Iran War
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