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हिंदी न्यूज़बिजनेसCNG Price Hike: एक और झटका! सीएनजी की फिर बढ़ाई गई कीमत, प्रति किलो 2 रुपये का इजाफा

CNG Price Hike: एक और झटका! सीएनजी की फिर बढ़ाई गई कीमत, प्रति किलो 2 रुपये का इजाफा

CNG Price Hike: मुंबई में आज सीएनजी गैस की कीमतों में फिर से 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया है. इसी के साथ मुंबई में सीएनजी की नई कीमत अब 84 रुपये प्रसे बढ़कर 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 30 May 2026 08:12 AM (IST)
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  • मुंबई में सीएनजी ₹2 बढ़कर ₹86 प्रति किलोग्राम हुई.
  • वैश्विक गैस आपूर्ति प्रभावित होने से कीमतें बढ़ीं.
  • मई में दिल्ली में सीएनजी ₹6 बढ़कर ₹83 हुई.
  • ऑटो-टैक्सी यूनियन किराए में ₹1 बढ़ाने की मांग कर रही.

CNG Price Hike: मुंबई और आसपास के इलाकों में CNG उपभोक्ताओं को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. CNG के खुदरा विक्रय मूल्य (RSP) में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है.नई दरें 29 मई 2026 की मध्यरात्रि से लागू हो गई हैं. कीमत बढ़ने के बाद CNG का खुदरा मूल्य 84 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

CNG की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर निजी वाहन चालकों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और व्यावसायिक वाहनों पर पड़ सकता है. कंपनी की ओर से जारी सूचना में सभी डीलरों को संशोधित दरों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं.

क्यों बढ़ाई गई सीएनजी की कीमत?

Mahanagar Gas Ltd (MGL) के अधिकारियों के मुताबिक, इनपुट कॉस्ट में लगातार हो रही बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते वैश्विक गैस बाजार में सप्लाई प्रभावित हुई है. इसी आयात खर्च की भरपाई के लिए कीमतों में बढ़ोतरी का कदम उठाना पड़ा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई रिक्शा मैन्स यूनियन के नेताओं ने ऑटो और टैक्स के बेस फेयर या न्यूनतम किराए में 1 रुपये तक की बढ़ोतरी करने की मांग परिवहन विभाग से की है. 

कितनी बढ़ाई जा चुकी है सीएनजी की कीमत?

मई के महीने में मुंबई सहित देश के बाकी हिस्सों में सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है. मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में इससे पहले 14 मई को गैस वितरण कंपनियों ने सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की थी, जिससे कीमत बढ़कर 82 रुपये से 84 रुपये प्रति किलो हो गई. इसके बाद आज फिर से कीमत में 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया. 

वहीं, दिल्ली व इसके आसपास के इलाकों में मई में सीएनजी की कीमतें कुल चार बार बढ़ाई जा चुकी हैं.

  • 15 मई- 2 रुपये प्रति किलो
  • 17 मई-1 रुपये प्रति किलो
  • 23 मई- 1 रुपये प्रति किलो
  • 26 मई- रुपये प्रति किलो

बीते महज 11 दिनों में दिल्ली में सीएनजी की कीमतें सीधे 77.09 रुपये से बढ़कर 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. नोएडा और गाजियाबाद में भी दाम बढ़कर 91.70 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंचे हैं. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 30 May 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
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