Adani Group AGM 2026: 'मुश्किलों में भी हम रुके नहीं', शेयरहोल्डर्स से गौतम अडानी ने कही ये बड़ी बातें
Adani Group AGM 2026: गौतम अडानी ने अपनी वार्षिक आम बैठक में अपने शेयरहोल्डर्स को संबोधित किया और साथ ही उनका शुक्रियाअदा भी किया. अडानी ने अपनी स्पीच में बताया है कि ग्रुप का फोकस और रोडमैप क्या है.
Adani Group AGM 2026: अडानी ग्रुप की AGM में चेयरमैन गौतम अडानी ने शेयरहोल्डर्स को संबोधित किया है. उन्होंने अपनी स्पीच में शेयरहोल्डर्स से कहा कि पिछला साल ग्रुप के लिए काफी मुश्किल रहा, लेकिन इसके बावजूद कंपनी पीछे नहीं हटी और लगातार काम करती रही. उन्होंने बताया कि दुनिया में तनाव, ऊर्जा संकट के बीच भी अडानी ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में तेजी से काम किया.
क्या है ग्रुप का टारगेट?
AGM में अडानी ग्रुप ने साफ किया कि आने वाले समय में उसका सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर रहेगा. गौतम अडानी ने अपने भाषण में कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम करना जरूरी है. उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर किसी भी देश की ताकत बन जाते हैं, इसलिए अडानी ग्रुप लगातार नए प्रोजेक्ट्स और इंवेस्टमेंट्स पर फोकस कर रहा है.
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अडानी ने की ग्रुप की तारीफ
अपनी स्पीच में अडानी ने ये माना कि पिछले कुछ समय में ग्रुप को काफी आलोचना और जांच का सामना करना पड़ा है, लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बावजूद कंपनी ने काम करना नहीं छोड़ा. अडानी मानते हैं कि ग्रुप की पहचान मुश्किलों से नहीं, बल्कि उनसे निपटने के तरीके से होती है. उनका कहना था कि ग्रुप हमेशा देश के विकास के लिए काम करता रहेगा.
राइट इश्यू का किया जिक्र
गौतम अडानी ने 25,000 करोड़ रुपये के राइट इश्यू का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पैसा जुटाने का तरीका नहीं था, बल्कि निवेशकों के भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल थी. उन्होंने कहा कि जब कुछ लोग ग्रुप पर सवाल उठा रहे थे, तब शेयरहोल्डर्स ने कंपनी पर भरोसा दिखाया और कंपनी का साथ भी दिया.
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शेयरहोल्डर्स को दिया भरोसा
अपनी पूरी स्पीच में गौतम अडानी ने शेयरहोल्डर्स को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि कंपनी चुनौतियों से डरने वाली नहीं है. AGM में उन्होंने ये साफ कह दिया है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन ग्रुप का फोकस लंबे समय की ग्रोथ और देश निर्माण पर बना रहेगा.