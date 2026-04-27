हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगाई की दोहरी मार: खाने का तेल ₹182 के पार, रिटेल इंफ्लेशन 3.4% पर पहुंची, बड़े झटके की चेतावनी

महंगाई की दोहरी मार: खाने का तेल ₹182 के पार, रिटेल इंफ्लेशन 3.4% पर पहुंची, बड़े झटके की चेतावनी

Palm Oil Prices rise: ईरान-अमेरिका तनाव के चलते पाम ऑयल की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, जिससे खाने का तेल, साबुन, बिस्किट और LPG तक के दाम बढ़कर आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है.

By : वरुण भसीन | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 27 Apr 2026 08:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रसोई गैस ₹60, व्यावसायिक गैस ₹195.50 महंगी हुई।

US-Iran War: लगभग दो महीने से चल रही ईरान-अमेरिका की जंग के कारण अब हालात यह हैं कि खाने का तेल, रसोई गैस, साबुन, बिस्किट हर चीज़ धीरे-धीरे महंगी हो रही है और सबसे बड़ा झटका आम आदमी को पाम ऑयल दे रहा है. साबुन, बिस्किट, हेयर ऑयल, नूडल्स और खाने का तेल. इन सबमें पाम ऑयल होता है. बाज़ार में मिलने वाले Fortune, Gemini, Ruchi Gold जैसे खाने के तेल के ब्रांड्स में भी बड़ा हिस्सा पाम ऑयल का होता है. यही वजह है कि पाम ऑयल की कीमत बढ़ने का असर सीधे रसोई के बजट पर पड़ता है.

आता इंडोनेशिया से है - जंग ने महंगा कर दिया

भारत हर साल करीब 1.67 करोड़ टन खाद्य तेल आयात करता है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 40 फीसदी पाम ऑयल का होता है जो इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है. यह तेल Strait of Malacca के रास्ते समुद्री जहाज़ों से भारत पहुंचता है लेकिन ईरान-अमेरिका जंग के कारण पूरी दुनिया में समुद्री जहाज़रानी का बीमा महंगा हो गया है और freight costs बढ़ गई हैं यह सारा बोझ आखिरकार उस तेल की कीमत पर आया जो आप बाज़ार से खरीदते हैं.

दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने तो अब  बोल दिया कि वो अब इसको बाहर बेचने पर कंट्रोल लगाएगा ख़ुद ही इस्तेमाल करेगा क्योंकि पाम ऑयल से बायो-डीज़ल भी बनाया जाता है और इंडोनेशिया में तो डीज़ल में इसको मिलाया भी जाता है तो इसकी सप्लाई को लेकर लगातार संशय बना हुआ है.

मार्च में 19 फीसदी कम आया Palm ऑयल

मार्च 2026 में भारत का पाम ऑयल आयात 19 फीसदी गिरकर तीन महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया. वजह साफ है कीमतें इतनी बढ़ गईं कि भारतीय आयातकों ने खरीद ही कम कर दी लेकिन मुसीबत यहीं नहीं रुकी फरवरी 2026 में सनफ्लावर ऑयल का आयात भी करीब आधा हो गया West Asia संकट और बढ़ती कीमतों की वजह से.

अप्रैल में भी सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई दबाव में बनी हुई है. जब दोनों बड़े आयातित तेल एक साथ कम हों तो बाज़ार में दाम चढ़ेंगे ही और यही हो भी रहा है. कुछ बाज़ारों में तो  खाने का तेल ₹182 प्रति लीटर तक पहुंच गया है. ईरान-अमेरिका युद्ध के असर से खाने का तेल औसतन 7 फीसदी महंगा हुआ है.

साबुन, हेयर ऑयल, बिस्किट - पाम ऑयल हर जगह 

पाम ऑयल सिर्फ खाने के तेल में नहीं होता. Lux, Lifebuoy, Cinthol जैसे साबुनों में पाम ऑयल डेरिवेटिव होता है. बालों में लगाने वाले कई हेयर ऑयल प्रोडक्ट्स palm kernel oil से बनते हैं. Parle, Britannia जैसी बड़ी कंपनियां बिस्किट और नमकीन बनाने में पाम ऑयल का भारी इस्तेमाल करती हैं. अब जब पाम ऑयल की input cost बढ़ गई है तो FMCG कंपनियां दो में से एक रास्ता अपना रही हैं या तो कीमत बढ़ाओ या फिर उतने ही दाम में मात्रा घटा दो. इसे Shrinkflation कहते हैं. दोनों में नुकसान आपका ही है.

ईरान संकट के बाद घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पहले ही ₹60 महंगा हो चुका है. Commercial LPG यानी जो ढाबों, छोटे रेस्टोरेंट और होटलों में इस्तेमाल होती है उसमें ₹195.50 की बढ़ोतरी हो चुकी है. इसका मतलब यह है कि जो खाना आप बाहर खाते हैं वो भी अब पहले से महंगा होगा. एक तरफ घर की रसोई का बजट बिगड़ रहा है दूसरी तरफ बाहर खाना भी अब राहत नहीं देता.

सरकारी महंगाई के आंकड़े भी चढ़ रहे हैं

मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई यानी Retail Inflation बढ़कर 3.4 फीसदी हो गई जो फरवरी में यह 3.2 फीसदी थी. खाना पकाने के ईंधन की महंगाई 4 फीसदी से ऊपर चली गई. Wholesale Price Inflation मार्च में 3.88 फीसदी हो गई crude rates में उछाल की वजह से और अब तो एक्सपर्ट्स की चेतावनी यह है कि अप्रैल में food inflation और भी ऊपर जा सकती है यानी जो आंकड़ा अभी दिख रहा है वो पूरी तस्वीर नहीं है असली असर अभी आना बाकी है.

यहां तक की Reserve Bank of India ने खुद माना है कि ईरान-अमेरिका युद्ध का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. RBI ने पांच बड़े खतरे गिनाए हैं और भारत की high growth, low inflation  दबाव में है. सरकार ने तेल आपूर्ति बचाने के लिए Russia से crude imports बढ़ाए हैं. लेकिन खाद्य तेल की कहानी अलग है क्योंकि वहां रूस से कोई substitute नहीं आता.

अब इसको ऐसे समझ लीजिये की एक सामान्य चार लोगों के मध्यमवर्गीय परिवार का हिसाब लगाएं तो 5 लीटर खाने के तेल पर करीब ₹45 ज़्यादा खर्च, LPG सिलेंडर पर ₹60 ज़्यादा, साबुन-हेयर ऑयल-बिस्किट  पर मिलाकर ₹45 से ₹60 ज़्यादा यानी हर महीने ₹150 से ₹165 का अतिरिक्त बोझ. साल भर में यह रकम ₹1,800 से ₹2,000 तक बनती है और यह सिर्फ शुरुआत है FMCG कंपनियों पर FY27 में भी input cost का दबाव बना रहेगा.

यह समझे की सरकार के पास क्या विकल्प हैं?

सरकार के पास आयात शुल्क घटाने का विकल्प है जो 2024 में भी आज़माया जा चुका है. NMEO-OP यानी National Mission on Edible Oils - Oil Palm के तहत देश में पाम ऑयल की खेती बढ़ाने की कोशिश भी जारी है लेकिन खेती बढ़ाना एक लंबी प्रक्रिया है - इसका असर तुरंत नहीं दिखता. फिलहाल जब तक कोई ठोस राहत नहीं मिलती रसोई का बजट आम आदमी को खुद ही संभालना होगा.

और पढ़ें

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 27 Apr 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Business News Iran US War Palm Oil Prices Rise
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
महंगाई की दोहरी मार: खाने का तेल ₹182 के पार, रिटेल इंफ्लेशन 3.4% पर पहुंची, बड़े झटके की चेतावनी
महंगाई की दोहरी मार: खाने का तेल ₹182 के पार, रिटेल इंफ्लेशन 3.4% पर पहुंची, बड़े झटके की चेतावनी
बिजनेस
LPG News: डिस्ट्रीब्यूटर के पास गैस सिलेंडर है या नहीं? सरकार ने बताया, सप्लाई पर दिया बड़ा अपडेट
LPG News: डिस्ट्रीब्यूटर के पास गैस सिलेंडर है या नहीं? सरकार ने बताया, सप्लाई पर दिया बड़ा अपडेट
बिजनेस
बड़ी खबर: भारतीय कंपनियों को मिला तेल-गैस का भंडार, जंग के बीच नई खोज से जनता को मिलेगी राहत
बड़ी खबर: भारतीय कंपनियों को मिला तेल-गैस का भंडार, जंग के बीच नई खोज से जनता को मिलेगी राहत
बिजनेस
8वें वेतन आयोग पर बड़ी हलचल, न्यूनतम बेसिक पे को लेकर क्या है असली मांग? शुरू होगा बैठकों का दौर
8वें वेतन आयोग पर बड़ी हलचल, न्यूनतम बेसिक पे को लेकर क्या है असली मांग? शुरू होगा बैठकों का दौर
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election 2026: बंगाल में Modi-Yogi-Shah का Road Show | Mamata Banerjee | TMC | BJP
Trump News: ट्रंप को मारने आए शख्स Cole Tomas Allen का सच जानकर उड़ जाएंगे होश! | Secret Service
Kejriwal vs Justice Swarna Kanta: केजरीवाल का खुला विद्रोह, सत्याग्रह का ऐलान! | Delhi High Court
Delhi Politcs : Arvind Kejriwal ने सत्याग्रह का किया ऐलान | Justice Swarana Kanta | Raghav Chadha
Iran US Peace Talk Update: पीस टॉक में अब रूस की एंट्री! | Vladimit Putin | USA | Trump | News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सैनिकों की मौत के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर ड्रोन से किया अटैक, बॉर्डर पर बिगड़े हालात
सैनिकों की मौत के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर ड्रोन से किया अटैक, बॉर्डर पर बिगड़े हालात
बिहार
CM सम्राट चौधरी के बुलडोजर चलाने वाले बयान पर चिराग पासवान की दो टूक, 'किसी का घर...'
CM सम्राट चौधरी के बुलडोजर चलाने वाले बयान पर चिराग पासवान की दो टूक, 'किसी का घर...'
आईपीएल 2026
कौन हैं साहिल परख? कुछ दिन पहले मौत को दी मात! अब RCB के खिलाफ IPL में डेब्यू का मिला मौका
कौन हैं साहिल परख? कुछ दिन पहले मौत को दी मात! अब RCB के खिलाफ IPL में डेब्यू का मिला मौका
बॉलीवुड
Vinod Khanna Death Anniversary: एक्टिंग में सुपर और स्पोर्ट्स में थे जबरदस्त, क्यों करियर के पीक पर सब छोड़ बन गए थे 'संन्यासी'?
विनोद खन्ना डेथ एनिवर्सरी: एक्टिंग में सुपर और स्पोर्ट्स में थे जबरदस्त, क्यों करियर के पीक पर सब छोड़ बन गए थे 'संन्यासी'?
इंडिया
फिर बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में CBI करेगी जांच
फिर बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में CBI करेगी जांच
विश्व
Explained: लड़की के प्यार में सीमा लांघते रोबोट! कमर पकड़ी, कसकर गले लगाया, क्या मशीनों को होने लगी सेक्स की चाहत?
लड़की के प्यार में सीमा लांघते रोबोट! कमर पकड़ी, कसकर गले लगाया, मशीनों को हो रही सेक्स की चाहत?
ट्रेंडिंग
भेष बदला, मंसूबे नहीं! साधु बनकर नफरत फैलाने वाला सत्यनिष्ठ निकला सनीउर रहमान, यूजर्स भी रह गए हैरान
भेष बदला, मंसूबे नहीं! साधु बनकर नफरत फैलाने वाला सत्यनिष्ठ निकला सनीउर रहमान, यूजर्स भी रह गए हैरान
शिक्षा
RPSC: कब और कैसे शुरू हुआ था RPSC? कौन थे पहले अध्यक्ष, जानिए रोचक इतिहास
कब और कैसे शुरू हुआ था RPSC? कौन थे पहले अध्यक्ष, जानिए रोचक इतिहास
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Embed widget