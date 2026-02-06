भारत पर कब से लगेगा 18 परसेंट टैरिफ? पीयूष गोयल के बयान से दूर करें कंफ्यूजन
US Tariff on Indian Goods: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जॉइंट स्टेटमेंट आने में 4-5 दिन का वक्त लग सकता है. इसके बाद भारत पर लगाया गया 18 परसेंट टैरिफ लाूग हो जाएगा.
US Tariff on Indian Goods: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है. इसके तहत, अमेरिका में भारतीय सामानों के आयात पर पहले लगाए गए 25 परसेंट के रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर अब 18 परसेंट कर दिया गया है. अगले 4-5 दिनों में यह लागू हो जाएगा. इस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ में भारी कटौती की, दोनों देशों के बीच इस जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन होने के बाद 'अगले 4-5 दिनों में' इसे लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर मार्च के बीच में कटौती करेगा.
