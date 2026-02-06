हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत पर कब से लगेगा 18 परसेंट टैरिफ? पीयूष गोयल के बयान से दूर करें कंफ्यूजन

भारत पर कब से लगेगा 18 परसेंट टैरिफ? पीयूष गोयल के बयान से दूर करें कंफ्यूजन

US Tariff on Indian Goods: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जॉइंट स्टेटमेंट आने में 4-5 दिन का वक्त लग सकता है. इसके बाद भारत पर लगाया गया 18 परसेंट टैरिफ लाूग हो जाएगा.

By : अरिजीता सेन | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 06 Feb 2026 10:09 AM (IST)
US Tariff on Indian Goods: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है. इसके तहत, अमेरिका में भारतीय सामानों के आयात पर पहले लगाए गए 25 परसेंट के रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर अब 18 परसेंट कर दिया गया है. अगले 4-5 दिनों में यह लागू हो जाएगा. इस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ में भारी कटौती की, दोनों देशों के बीच इस जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन होने के बाद 'अगले 4-5 दिनों में' इसे लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर मार्च के बीच में कटौती करेगा.

 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Published at : 06 Feb 2026 10:09 AM (IST)
Piyush Goyal Trump Tariff US Tariff India US Trade Deal India-US Trade Deal
