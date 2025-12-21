घबराइए नहीं! बिना इंटरनेट के भी काम करेगा UPI, बस ये तरीका अपनाइए, झट से हो जाएगा पेमेंट

UPI Payment: जमाना डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है. दुनिया जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है काम-काज करने के तौर-तरीके बदल रहे हैं. अब आप पेमेंट करने का ही तरीका देख लीजिए, पहले लोग कैश साथ में लेकर चलते हैं क्योंकि लेनदेन का यही बस एक जरिया था. अब वक्त बदल चुका है अब फोन पर एक क्लिक करने मात्र से झट से पेमेंट हो जाता है. कैश अब भी लोग रखते हैं, लेकिन यूपीआई (Unified Payment Interface) का इस्तेमाल अब अधिक होने लगा है.

बिना इंटरनेट के UPI payment

हालांकि, इंटरनेट एक्सेस पर बेस्ड होने के चलते कई बार खराब नेटवर्क, मोबाइल डेटा न होना या बेसिक फोन का इस्तेमाल करने से ऑनलाइन पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को सुलझाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने USSD-बेस्ड सर्विस के जरिए ऑफलाइन तरीके से भी UPI ​​पेमेंट शुरू कर दिया है. यह ऑप्शन बिना इंटरनेट के काम करता है और इसमें आसान टेक्स्ट मेन्यू होते हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है. बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक छोटा कोड डायल करके, आप कम नेटवर्क वाले इलाकों में भी पैसे भेज सकते हैं.

ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट क्या है?

ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट एक ऐसा फीचर है, जो यूजर्स को बिना किसी इंटरनेट एक्सेस या वाईफाई के UPI ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है. यह एक USSD सर्विस के जरिए काम करता है, जिसे बैंक अकाउंट से जुड़े किसी भी मोबाइल नंबर से *99# डायल करके एक्सेस किया जा सकता है. ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट का इस्तेमाल शुरू करने के लिए आपको इसे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक्टिवेट करना होगा. इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

सबसे पहले अपने फोन से *99# डायल करें.

अपनी पसंदीदा भाषा चुनें.

अपने बैंक का IFSC कोड डालें.

वह बैंक अकाउंट चुनें जिसे आप लिंक करना चाहते हैं.

अपने डेबिट कार्ड के आखिरी छह अंक डालें.

डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट डालें.

वेरिफिकेशन के बाद ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट इनेबल हो जाएगा.

एक बार एक्टिवेट होने के बाद आप इस USSD-बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल बिना इंटरनेट एक्सेस के कभी भी कर सकते हैं.

ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट कैसे करें?

एक्टिवेशन के बाद ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट से पैसे भेजना आसान है-

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# डायल करें.

पैसे भेजने के लिए ऑप्शन '1' चुनें.

पैसे पाने वाले की UPI ID, मोबाइल नंबर, या IFSC के साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स डालें.

अमाउंट डालें (5,000 रुपये तक).

पेमेंट पूरा करने के लिए अपना UPI PIN डालें.

ट्रांजैक्शन USSD सिस्टम का इस्तेमाल करके तुरंत प्रोसेस हो जाएगा.

