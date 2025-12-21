हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसघबराइए नहीं! बिना इंटरनेट के भी काम करेगा UPI, बस ये तरीका अपनाइए, झट से हो जाएगा पेमेंट

घबराइए नहीं! बिना इंटरनेट के भी काम करेगा UPI, बस ये तरीका अपनाइए, झट से हो जाएगा पेमेंट

UPI Payment: आजकल हर कोई यूपीआई से पेमेंट ले-दे रहा है, लेकिन इसके लिए फोन या सिस्टम में इंटरनेट का होना जरूरी है. हालांकि, अब आप बिना इंटरनेट के भी यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Dec 2025 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

UPI Payment: जमाना डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है. दुनिया जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है काम-काज करने के तौर-तरीके बदल रहे हैं. अब आप पेमेंट करने का ही तरीका देख लीजिए, पहले लोग कैश साथ में लेकर चलते हैं क्योंकि लेनदेन का यही बस एक जरिया था. अब वक्त बदल चुका है अब फोन पर एक क्लिक करने मात्र से झट से पेमेंट हो जाता है. कैश अब भी लोग रखते हैं, लेकिन यूपीआई (Unified Payment Interface) का इस्तेमाल अब अधिक होने लगा है. 

बिना इंटरनेट के UPI payment

हालांकि, इंटरनेट एक्सेस पर बेस्ड होने के चलते कई बार खराब नेटवर्क, मोबाइल डेटा न होना या बेसिक फोन का इस्तेमाल करने से ऑनलाइन पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को सुलझाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने USSD-बेस्ड सर्विस के जरिए ऑफलाइन तरीके से भी UPI ​​पेमेंट शुरू कर दिया है. यह ऑप्शन बिना इंटरनेट के काम करता है और इसमें आसान टेक्स्ट मेन्यू होते हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है. बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक छोटा कोड डायल करके, आप कम नेटवर्क वाले इलाकों में भी पैसे भेज सकते हैं. 

ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट क्या है?

ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट एक ऐसा फीचर है, जो यूजर्स को बिना किसी इंटरनेट एक्सेस या वाईफाई के UPI ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है. यह एक USSD सर्विस के जरिए काम करता है, जिसे बैंक अकाउंट से जुड़े किसी भी मोबाइल नंबर से *99# डायल करके एक्सेस किया जा सकता है. ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट का इस्तेमाल शुरू करने के लिए आपको इसे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक्टिवेट करना होगा. इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

  • सबसे पहले अपने फोन से *99# डायल करें.
  • अपनी पसंदीदा भाषा चुनें.
  • अपने बैंक का IFSC कोड डालें.
  • वह बैंक अकाउंट चुनें जिसे आप लिंक करना चाहते हैं.
  • अपने डेबिट कार्ड के आखिरी छह अंक डालें.
  • डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट डालें.
  • वेरिफिकेशन के बाद ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट इनेबल हो जाएगा.
  • एक बार एक्टिवेट होने के बाद आप इस USSD-बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल बिना इंटरनेट एक्सेस के कभी भी कर सकते हैं.

ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट कैसे करें?

एक्टिवेशन के बाद ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट से पैसे भेजना आसान है-

  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# डायल करें.
  • पैसे भेजने के लिए ऑप्शन '1' चुनें.
  • पैसे पाने वाले की UPI ID, मोबाइल नंबर, या IFSC के साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स डालें.
  • अमाउंट डालें (5,000 रुपये तक).
  • पेमेंट पूरा करने के लिए अपना UPI PIN डालें.
  • ट्रांजैक्शन USSD सिस्टम का इस्तेमाल करके तुरंत प्रोसेस हो जाएगा.

 

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

क्यों क्रेडिट कार्ड के लिए पीछे पड़े रहते हैं बैंक वाले? जानें कैसे होती है इससे उनकी कमाई 

Published at : 21 Dec 2025 01:45 PM (IST)
Tags :
Unified Payment Interface PhonePe UPI Payment UPI सर्वर डाउन PhonePe काम नहीं कर रहा
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
Advertisement

वीडियोज

Snowfall: पहाड़ो ने ओढ़ी सफेद बर्फ की चादर... मौसम विभाग ने दी जानकारी | Jammu- Kashmir | Ladakh
Delhi Pollution: उत्तरी राज्यों में प्रदूषण का कहर.. मौसम विभाग ने सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह
UP Crime: बुलंदशहर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई | abp News
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Uttar Pradesh पुलिस ने एक साथ कई बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम | Encounter | Ballia | Bulandshahr
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
शिक्षा
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कहां कितना रिजर्वेशन, यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कहां कितना रिजर्वेशन, यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट
हेल्थ
High Blood Pressure Myths: हाई ब्लड प्रेशर है साइलेंट किलर, इन 10 बातों को सच मानना पड़ सकता है भारी
हाई ब्लड प्रेशर है साइलेंट किलर, इन 10 बातों को सच मानना पड़ सकता है भारी
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget