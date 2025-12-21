हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्यों क्रेडिट कार्ड के लिए पीछे पड़े रहते हैं बैंक वाले? जानें कैसे होती है इससे उनकी कमाई

क्यों क्रेडिट कार्ड के लिए पीछे पड़े रहते हैं बैंक वाले? जानें कैसे होती है इससे उनकी कमाई

Credit card: क्रेडिट कार्ड बैंकों के लिए इनकम का एक स्टेबल सोर्स है इसलिए बैंक कस्टमर्स की संख्या बढ़ाने और कन्ज्यूमर एक्सपेंस को बढ़ाने पर जोर देता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Dec 2025 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

Credit card: मॉल में या शॉपिंग सेंटर में आपको लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रोच करते हुए दिख जाएंगे. इसके अलावा, फोन पर भी समय-समय पर क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आता रहता है. आखिर क्यों क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक ग्राहकों से संपर्क करता है, क्यों लोगों को अकसर क्रेडिट कार्ड के फायदे गिनाकर इसके लिए अप्लाई करने के लिए कहा जाता है? आखिर इससे बैंक को क्या फायदा है? आइए आपको बताते हैं.

तेजी से बढ़ रहा क्रेडिट कार्ड बिजनेस

भारत में क्रेडिट कार्ड का चलन तेजी से बढ़ रहा है. इस पर बैंक की तरफ से तरह-तरह के ऑफर्स भी दिए जाते हैं. क्रेडिट कार्ड का मतलब है यूजर इसके जरिए मार्केट में कहीं से भी कोई भी चीज क्रेडिट पर ले सकता है. पेमेंट के लिए लगभग 45 दिन का वक्त मिलता है. समय पर पेमेंट करने पर कैशबैक और रिवॉर्ड भी मिलते हैं. इससे यूजर को तो फायदा पहुंचता ही, लेकिन बैंक भी मुनाफे में रहता है. 

कैसे बैंक की होती है कमाई? 

RBI की डेटा के मुताबिक, भारत में 2025 की शुरुआत तक देश में  एक्टिव क्रेडिट कार्ड की संख्या 11 करोड़ से ज्यादा हैं. क्रेडिट कार्ड बैंकों के लिए एक बिजनेस मॉडल की तरह है, जो इंटरेस्ट रेट और दूसरे चार्ज से प्रॉफिट कमाते हैं. कई बार समय पर इंटरेस्ट नहीं चुकाने पर बकाए पेमेंट पर 15-40 परसेंट तक इंटरेस्ट वसूला जाता है.

इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड एनुअल रिन्यूअल फीस, लेट पेमेंट फीस, इंटरचेंज फीस, कैश एडवांस फीस, बैलेंस ट्रांसफर फीस, EMI कन्वर्जन फीस के नाम भी बैंक की क्रेडिट कार्ड से अच्छी-खासी कमाई हो जाती है. यही वजह है कि बैंक कस्टमर्स की संख्या बढ़ाने और कन्ज्यूमर एक्सपेंस को बढ़ाने पर जोर देता है.  

क्या होता है इंटरचेंज फीस? 

जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीदते हैं, तो बैंक उस मर्चेंट या दुकानदार से भी ट्रांजैक्शन का 1-3 परसेंट कमीशन लेता है. इसे ही इंटरचेंज फीस कहते हैं. इससे बैंक की कमाई होती है. 

कैश एडवांस फीस किसे कहते हैं?

जब आप क्रेडिट कार्ड से ATM या बैंक से पैसे निकालते हैं, तो विदड्रॉल अमाउंट पर 2.5-5 परसेंट तक की फीस ली जाती है और तो और इस पर तुरंत इंटरेस्ट लगना भी शुरू हो जाता है यानी कि कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता. मतलब ब्याज उसी दिन से लगना शुरू हो जाता है और कोई छूट नहीं मिलती है. मान लीजिए कि आपने 10000 रुपये का एडवांस कैश निकाला है और इस पर अगर 3 परसेंट फीस ली जाती है, तो बैंक ट्रांजैक्शन फीस के नाम पर तुरंत 300 रुपये कमा लेगी. ऊपर से ब्याज से अलग कमाई होगी.   

बढ़ रहा क्रेडिट कार्ड से खर्च

जनवरी 2025 में भारत में क्रेडिट कार्ड से खर्च 10.8 परसेंट बढ़कर 1.84 ट्रिलियन रुपये (1,84,000 करोड़ रुपये) हो गया, हालांकि यह पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा कम था. क्रेडिट कार्ड यूजर्स को कई फायदे देते हैं, जैसे रिवॉर्ड स्कीम, कैशबैक, ट्रैवल पर डिस्काउंट और क्रेडिट स्कोर बनाने का मौका. आजकल कई भारतीय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना रहे हैं, जो भविष्य में लोन लेने के लिए जरूरी है.

अगर आप बिल का पेमेंट रेगुलर करते हैं, तो इससे आपकी क्रेडिटवर्थनेस बेहतर होती है. कैशबैक और लॉयल्टी पॉइंट्स जैसी रिवॉर्ड स्कीम कस्टमर्स को बार-बार खर्च करने के लिए बढ़ावा देती हैं. हालांकि, क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल के बढ़ते मामलों को देखते हुए, RBI और बैंक अपने नियमों को सख्त कर रहे हैं ताकि यह बिजनेस लंबे समय तक चल सके.

ये भी पढ़ें:

कोर्ट का एक फैसला और पलट गया पासा, एलन मस्क ने रचा इतिहास; नेटवर्थ 700 बिलियन डॉलर के पार 

Published at : 21 Dec 2025 10:50 AM (IST)
Tags :
Bank Credit Card Credit Card News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

कोहरे की चादर में गायब हो गया दिल्ली का Akshardham मंदिर, Air Pollution में घुट रहा लोगों का दम !
Maharashtra के Sambhaji Nagar में दोस्त से मिलने गई महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | BJP | PM Modi | Maharashtra News | North- India Pollution |abp News
संसद सत्र छोड़ George Soros से मिलने Germany चले गए Rahul Gandhi, BJP ने लगाए गंभीर आरोप
Imran Khan और उनकी पत्नी Bushra Bibi को Pakistan में दूसरे केस में मिली 17 साल की सजा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
बॉलीवुड
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
बच्चे की उम्र 15 साल से ज्यादा हो गई है? आधार में ऐसे करें बायोमेट्रिक अपडेट, फ्री होगा काम
बच्चे की उम्र 15 साल से ज्यादा हो गई है? आधार में ऐसे करें बायोमेट्रिक अपडेट, फ्री होगा काम
जनरल नॉलेज
Blue Christmas 2025: इन देशों में क्रिसमस मनाया तो हो जाएंगे गिरफ्तार, जानें कितने खतरनाक कानून?
इन देशों में क्रिसमस मनाया तो हो जाएंगे गिरफ्तार, जानें कितने खतरनाक कानून?
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget