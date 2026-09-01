UPI ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अगस्त में लोगों ने किया 29.82 लाख करोड़ का लेन-देन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डिजिटल भुगतान का उपयोग लगातार बढ़ रहा, लोग इसे पसंद कर रहे।

डिजिटल पेमेंट के आने के बाद से ही लोगों के काम काफी आसान हो गए हैं. सबसे खास बात तो यह है कि अब लोगों को बाहर जाने के लिए कैश रखने की टेंशन नहीं होती है. UPI पेमेंट की मदद से लोग किसी को भी पैसे भेज सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं. UPI पेमेंट का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है.

NPCI ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है, जिसमें जुलाई-अगस्त में हुई लेन-देन के आंकड़े जारी किए हैं. ऐसे में अब जानते हैं कि जुलाई-अगस्त में UPI के जरिए कितना लेन-देन किया गया है?

जुलाई के आंकड़ों पर मारे नजर

जुलाई के आकंड़ों की बात करें तो इस महीने रोजाना औसतन 763.2 मिलियन यानी 76.32 करोड़ UPI के जरिए ट्रांजैक्शन की गई है.

इस महीने कुल 23.66 अरब ट्रांजैक्शन दर्ज हुए है.

वहीं जुलाई में UPI के जरिए 29.88 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ.

अगस्त में 29.82 लाख करोड़ का लेन-देन हुआ

अगस्त के महीने में रोजाना औसतन 790.6 मिलियन यानी 79.06 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन किए गए.

वहीं अगस्त में पूरे महीने कुल 24.51 अरब ट्रांजैक्शन की गई है.

अगस्त के महीने में UPI की मदद से कुल 29.82 लाख करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन हुए है.

यानी लगातार UPI पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ रहा है और लोग अब हर जगह डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही भुगतान करना, या फिर पैसे भेजना पसंद कर रहे हैं.

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UPI पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी बात