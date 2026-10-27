10 रुपए में चाय और पानी, 20 में कॉफी, दिल्ली एयरपोर्ट पर खुला UDAN Cafe

अक्सर एयरपोर्ट पर सफर के दौरान चाय, कॉफी, पानी या हल्का नाश्ता खरीदने के लिए यात्रियों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ती है. ऐसे में अगर आप भी फ्लाइट से सफर करते हैं और कम बजट में कुछ खाने-पीने की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर उड़ान यात्री कैफे (UDAN Yatri Cafe) शुरू किया गया है. यहां आप महज 10 रुपए में चाय और पैकेज्ड पीने का पानी, जबकि 20 रुपये में कॉफी और नाश्ता खरीद सकते हैं.

इस पहल का मकसद एयरपोर्ट पर यात्रियों को कम कीमत में खाने-पीने की जरूरी चीजें उपलब्ध कराना है. आमतौर पर एयरपोर्ट पर मौजूद दुकानों और रेस्टोरेंट में खाने-पीने की चीजें महंगी मिलती हैं. ऐसे में कम बजट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह कैफे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आइए जानते हैं यहां क्या-क्या मिलेगा?

दिल्ली एयरपोर्ट के UDAN Cafe में क्या मिलेगा?

दिल्ली के एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के चेक-इन एरिया में बने इस कैफे में यात्रियों रोजमर्रा की जरूरत के कई रिफ्रेशमेंट तय कीमतों पर मिलेंगे. इसका मेन्यू और उसकी कीमत इस प्रकार है.

पैकेज्ड पीने का पानी: 10 रुपये (कम से कम 500 मिलीलीटर)

चाय: 10 रुपये

कॉफी: 20 रुपये

दिन का नाश्ता: 20 रुपये

दिन की मिठाई: 20 रुपये

इसके अलावा, उपलब्धता के आधार पर नाश्ते में समोसा, कचौरी, पैटीज और वड़ा पाव जैसी चीजें भी मिल सकती हैं. हालांकि, अलग-अलग एयरपोर्ट पर मेन्यू और उपलब्ध आइटम में अंतर हो सकता है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर कहां है UDAN Cafe?

यह कैफे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के चेक-इन एरिया में बनाया गया है. यहां से सफर करने वाले यात्री फ्लाइट से पहले चाय, कॉफी, पानी और हल्का नाश्ता खरीद सकते हैं. इसका मकसद एयरपोर्ट पर जरूरी खाने-पीने की चीजों को यात्रियों के बजट के मुताबिक उपलब्ध कराना है.

देश के 25 एयरपोर्ट तक पहुंची यह सुविधा

उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत के बाद इसे धीरे-धीरे देश के अलग-अलग हवाई अड्डों तक पहुंचाया गया है. 2025 में विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर कैफे शुरू होने के बाद इस पहल का विस्तार हुआ. फरवरी 2026 में सूरत, कोयंबटूर, मंगलुरु, मुंबई और तिरुवनंतपुरम सहित कई एयरपोर्ट पर इसकी शुरुआत की गई.

इसके बाद 29 मार्च 2026 को अगरतला, अमृतसर, चंडीगढ़, ग्वालियर, राजकोट, इंदौर, जयपुर, जम्मू, वाराणसी, लखनऊ और पटना समेत 11 अन्य एयरपोर्ट को इस पहल में शामिल किया गया. 20 मई 2026 को रांची एयरपोर्ट पर कैफे शुरू होने के साथ इस योजना के तहत शामिल एयरपोर्ट की संख्या 25 हो गई.

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