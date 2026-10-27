इस हफ्ते 4 दिन बंद है बैंक, किस- किस दिन है छुट्टी? देखें RBI का हॉलिडे कैलेंडर

अगर आपको इस हफ्ते बैंक जाकर किसी भी तरह का कोई जरूरी काम निपटाना है तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लेनी चाहिए. इससे आप फालतू के चक्कर लगाने से बच जाते है. आज, 27 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच देश के अलग-अलग शहरों में बैंक कई दिन बंद रहने वाले हैं. कहीं लक्ष्मी पूजा की छुट्टी है, तो कहीं करवा चौथ और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के कारण बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा. इसके अलावा रविवार को भी बैंकों की छुट्टी रहेगी.

हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, बैंक की छुट्टियां शहर और राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं. यहां से देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट.

किस- किस बंद है बैंक?

तारीख दिन बैंक बंद या खुले कहां-कहां है छुट्टी कारण 26 अक्टूबर सोमवार बंद अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला, श्रीनगर महर्षि वाल्मीकि जयंती, लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे 27 अक्टूबर मंगलवार खुले देशभर में - 28 अक्टूबर बुधवार खुले देशभर में - 29 अक्टूबर गुरुवार बंद शिमला करवा चौथ 30 अक्टूबर शुक्रवार खुले देशभर में - 31 अक्टूबर शनिवार बंद अहमदाबाद सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती 1 नवंबर रविवार बंद देशभर में साप्ताहिक छुट्टी

दिल्ली में भी चार दिन बंद रहेंगे बैंक?

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए राहत वाली बात है. इस हफ्ते की छुट्टियों में दिल्ली शामिल नहीं है. बस 1 नवंबर को रविवार होने के कारण दिल्ली समेत देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

बैंक बंद होने पर कैसे होगा लेनदेन?

बैंक शाखाएं बंद होने से पैसों की लेनदेन नहीं रुक जाती है. छुट्टी के दिन भी ग्राहक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. Google Pay, PhonePe जैसे ऐप से पेमेंट कर सकते हैं. मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके अलावा कैश निकाल सकते हैं. बस चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट जैसे शाखा में जाकर होने वाले काम के लिए बैंक खुलने का इंतजार करना पडेगा.

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