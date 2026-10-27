Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसइस हफ्ते 4 दिन बंद है बैंक, किस- किस दिन है छुट्टी? देखें RBI का हॉलिडे कैलेंडर

इस हफ्ते 4 दिन बंद है बैंक, किस- किस दिन है छुट्टी? देखें RBI का हॉलिडे कैलेंडर

इस हफ्ते बैंक कब-कब बंद रहेंगे? 27 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक RBI की शहरवार बैंक हॉलिडे लिस्ट और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पूरी जानकारी यहां से जानें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Oct 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आपको इस हफ्ते बैंक जाकर किसी भी तरह का कोई जरूरी काम निपटाना है तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लेनी चाहिए. इससे आप फालतू के चक्कर लगाने से बच जाते है. आज, 27 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच देश के अलग-अलग शहरों में बैंक कई दिन बंद रहने वाले हैं. कहीं लक्ष्मी पूजा की छुट्टी है, तो कहीं करवा चौथ और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के कारण बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा. इसके अलावा रविवार को भी बैंकों की छुट्टी रहेगी.

हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, बैंक की छुट्टियां शहर और राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं. यहां से देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट. 

किस- किस बंद है बैंक?

तारीख दिन बैंक बंद या खुले कहां-कहां है छुट्टी कारण
26 अक्टूबर सोमवार बंद अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला, श्रीनगर महर्षि वाल्मीकि जयंती, लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे
27 अक्टूबर मंगलवार खुले देशभर में -
28 अक्टूबर बुधवार खुले देशभर में -
29 अक्टूबर गुरुवार बंद शिमला करवा चौथ
30 अक्टूबर शुक्रवार खुले देशभर में -
31 अक्टूबर शनिवार बंद अहमदाबाद सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती
1 नवंबर रविवार बंद देशभर में साप्ताहिक छुट्टी

दिल्ली में भी चार दिन बंद रहेंगे बैंक?
अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए राहत वाली बात है. इस हफ्ते की छुट्टियों में दिल्ली शामिल नहीं है. बस 1 नवंबर को रविवार होने के कारण दिल्ली समेत देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. 

बैंक बंद होने पर कैसे होगा लेनदेन?
बैंक शाखाएं बंद होने से पैसों की लेनदेन नहीं रुक जाती है. छुट्टी के दिन भी ग्राहक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. Google Pay, PhonePe जैसे ऐप से पेमेंट कर सकते हैं. मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके अलावा कैश निकाल सकते हैं. बस चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट जैसे शाखा में जाकर होने वाले काम के लिए बैंक खुलने का इंतजार करना पडेगा. 

सोना 1.46 लाख के पार, चांदी ने भी मारी छलांग, खरीदारी से पहले जानें ताजा भाव

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Bank Holiday RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सोना 1.46 लाख के पार, चांदी ने भी मारी छलांग, खरीदारी से पहले जानें ताजा भाव
सोना 1.46 लाख के पार, चांदी ने भी मारी छलांग, खरीदारी से पहले जानें ताजा भाव
बिजनेस
आज घर का सिलेंडर सस्ता या महंगा? दिवाली से पहले चेक करें अपने शहर के नए रेट
आज घर का सिलेंडर सस्ता या महंगा? दिवाली से पहले चेक करें अपने शहर के नए रेट
बिजनेस
महंगी हुई चीनी, पुणे में 5 रुपए बढ़े दाम, जानें अब कितनी है कीमत
महंगी हुई चीनी, पुणे में 5 रुपए बढ़े दाम, जानें अब कितनी है कीमत
बिजनेस
Microsoft देगी 60000 कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर, AI पर खर्च बढ़ाने की तैयारी
Microsoft देगी 60000 कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर, AI पर खर्च बढ़ाने की तैयारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: बिहार MLC चुनाव में कौन मारेगा बाजी? दांव पर अनंत सिंह की भी साख
बिहार MLC चुनाव रिजल्ट: वोटों की गिनती जारी, दांव पर अनंत सिंह की भी साख
इंडिया
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
बॉलीवुड
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
दिल्ली NCR
राहुल गांधी की रैली से नाराज दिल्ली के व्यापारी! दोबारा चिट्ठी लिख बोले- लोकेशन बदल दें
राहुल गांधी की रैली से नाराज दिल्ली के व्यापारी! दोबारा चिट्ठी लिख बोले- लोकेशन बदल दें
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
एग्रीकल्चर
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget