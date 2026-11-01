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हिंदी न्यूज़बिजनेसएक दिन में 1 लाख करोड़ का पेमेंट, MDR चार्ज से पहले UPI का धमाका

एक दिन में 1 लाख करोड़ का पेमेंट, MDR चार्ज से पहले UPI का धमाका

अक्टूबर में UPI ट्रांजैक्शंस ने रिकॉर्ड तोड़ डाला है. इससे हर रोज करीब 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन किया गया है. यूपीआई का इतनी तेजी से इस्तेमाल एमडीआर चार्जेस से पहले चौंकाने वाला है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 01 Nov 2026 05:03 PM (IST)
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भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. हर कोई छोटी- बड़ी हर तरह की पेमेंट के लिए फोन पे, गूगल पे या किसी और एप का ही इस्तेमाल करता है. क्योंकि ये आसान होता है और बार-बार एटीएम के चक्कर नहीं काटना पड़ते हैं. इसी के चलते अक्टूबर 2026 में UPI ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस महीने में हर रोज यूपीआई के जरिए पहली बार करीब 1 लाख करोड़ रुपये की रकम का लेन देन किया गया है.

त्योहारों के सीजन में खरीदारी बढ़ने से UPI के इस्तेमाल में तेजी आई है. ये तेजी तब है जब सरकार जल्दी ही यूपीआई पेमेंट्स पर MDR चार्जेस लगाने वाली है.

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अक्टूबर में हुआ ताबड़तोड़ ट्रांजैक्शन
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में UPI के जरिए कुल 25.47 अरब यानी करीब 2,547 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए. इन ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 31.53 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. पिछले साल अक्टूबर 2025 में UPI से 20.7 अरब ट्रांजैक्शन हुए थे. इस तरह एक साल में ट्रांजैक्शन की संख्या में करीब 23% की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, लेन-देन की कुल रकम में 16% का इजाफा हुआ है.

हर रोज कितना हुआ ट्रांजैक्शन?
अक्टूबर में UPI के जरिए हर रोज करीब 82.2 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए. ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे पता चलता है कि लोग अब छोटी दुकानों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन खरीदारी तक में डिजिटल पेमेंट को इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं.

क्यों बढ़ा ट्रांजैक्शन?
बता दें कि अक्तूबर के महीने में लगातार त्यौहार आए हैं, जैसे नवरात्रि फिर दशहरा और तो और इसी समय में ऑनलाइन शॉपिंग पर भी सेल शुरू हुई, जिसके कारण लोगों ने जमकर खरीदारी की. इस दौरान कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और दूसरी चीजों की खरीदारी में UPI का इस्तेमाल बढ़ा. यही वजह रही कि UPI से होने वाले भुगतान की संख्या के साथ-साथ लेन-देन की रकम में भी तेजी आई.

ये भी पढ़ें: रोज 500 किलो LPG और 2500 लीटर डीजल की बचत, IGL के साथ रेलवे की डील

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 01 Nov 2026 05:03 PM (IST)
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UPI Transaction MDR Charges
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