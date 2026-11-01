शशि थरूर ने ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना, 'लोगों का उनसे भरोसा उठ चुका'

इंडिया गठबंधन की मेगा रैली में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जनता की आवाज गूंज उठी है. अब समय आ गया है कि ज्ञानेश कुमार जनता की इस आवाज को सुनें. अगर उनमें जरा भी नैतिक विवेक बचा है, तो उन्हें समझना चाहिए कि लोगों का उन पर से भरोसा उठ चुका है. उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. उन्होंने रामलीला मैदान में पहुंची भीड़ की तारीफ भी की और कहा कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हैं.

#WATCH | Delhi | While participating in INDIA bloc's mega rally, Congress MP Shashi Tharoor says, "...It looks like the voice of the people has been aroused, and it is time for Gyanesh Kumar to hear the voice of the people. If he has got an ounce of moral conscience, he should see that people have lost faith in him and he should quit." — ANI (@ANI) November 1, 2026

सड़कों पर राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए

थरूर के अलावा एक वीडियो कांग्रेस के हैंडल से भी शेयर किया गया है, जिसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का काफिला असफ अली रोड पहुंचा. यहां कार्यकर्ता राहुल गांधी के नाम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं.

रामलीला मैदान पहुंचे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता

इधर, मंच पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खरगे समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेता मंच पर पहुंच गए हैं. यहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं. यह रैली इंडिया गठबंधन एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रैली कर रहा है. सभी नेता एक बस पर सवार होकर रामलीला मैदान पहुंचे हैं. इसके अलावा राहुल गांधी ने व्यापारियों के मुद्दे पर कहा है कि हमने अपील की थी कि जो भी रैली में आए, वो व्यापारियों से कुछ न कुछ खरीदें, लेकिन बीजेपी ने दबाव डालकर उनकी दुकानें बंद करवा दीं.