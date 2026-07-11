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हिंदी न्यूज़बिजनेसहैदराबाद के 'बंटी-बबली' से मिलो, निवेश के नाम पर ऐंठे करोड़ों रुपए, स्विट्जरलैंड में मनाया 'हनीमून'

हैदराबाद के 'बंटी-बबली' से मिलो, निवेश के नाम पर ऐंठे करोड़ों रुपए, स्विट्जरलैंड में मनाया 'हनीमून'

Investment Fraud: हैदराबाद में लापता दंपति की जांच के दौरान करोड़ों रुपये की निवेश धोखाधड़ी का मामला सामने आया. पुलिस को शक है कि निवेशकों का पैसा लेकर दंपति विदेश भाग गया है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Jul 2026 05:16 PM (IST)
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Hyderabad Couple Missing: हैदराबाद में एक कपल के अचानक लापता होने का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस के साथ-साथ लोगों को भी हैरानी में डाल दिया है. शुरुआती तौर पर यह मामला एक कपल की गुमशुदगी का बताया जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान एक चौंका देने वाला राज खुला. इस जांच में करोड़ों रुपये की निवेश धोखाधड़ी का एंगल सामने आया है.

पुलिस को शक है कि कपल ने निवेशकों से बड़ी रकम जुटाने के बाद विदेश चला गया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. साथ ही पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कपल सच में स्विट्जरलैंड पहुंचे थे या नहीं. 

क्या है पूरा मामला?

चेरलापल्ली के रहने वाले 51 साल के पब्बा चंद्रशेखर और उनकी 42 साल की पत्नी पब्बा स्वप्ना की लापता होने की शिकायत उनकी बेटी ने पुलिस में दर्ज कराई. शिकायत के मुताबिक, बेटी ने बताया कि उसके माता-पिता ने परिवार को यह कहकर घर से निकले थे कि वे छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं. वहां जाने के बाद दोनों कपल परिवार के संपर्क में रहें, लेकिन कुछ समय बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गए और उनसे संपर्क पूरी तरह टूट गई. 

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निवेश के नाम पर करोड़ों जुटाने का आरोप

पुलिस ने जब इसस मामले की तहकीकात की तो पता चला कि दोनों दोनों कपल चिट फंड के जरिए लोगों से निवेश करवा रहे थे. उन्होंने लोगों का भरोसा यह कह कर जुटाया कि वे उन्हें इससे काफी अच्छा मुनाफा दिलाएंगे. इसके बाद उन्होंने निवेशकों के जरिए करोड़ों रुपये जुटाएं. यही वजह है कि पुलिस को इसस बात का शक है कि बड़ी रकम इकट्ठा करने के बाद दोनों यहां से अचानक गायब हो गए. 

पुलिस किन पहलुओं की कर रही है जांच?

  • कपल के यात्रा दस्तावेज और इमिग्रेशन रिकॉर्ड की जांच. 
  • दोनों वास्तव में स्विट्जरलैंड पहुंचे थे या नहीं.
  • निवेशकों की पहचान कर उनके बयान.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Chit Fund Scam Investment Fraud Couple Missing
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