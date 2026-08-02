UPI से दो बार कट गए पैसे? जानिए कैसे वापस मिलेगा आपका फंड

UPI Payment Failure: आज के समय में ज्यादातर लोग पेमेंट के लिए कैश के बजाय UPI का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कई बार डिजिटल गड़बड़ी या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से एक ही ट्रांजैक्शन से दो बार रकम कट जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अब उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा. खासतौर पर उन्हें लगता है कि उनका पैसा अब फंस चुका है. अगर आप भी रोजमर्रा के पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं और आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप कुछ जरूरी कदम उठाकर आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं.

सबसे पहले क्या करें?

ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करें.

दोनों पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी और 12 अंकों का RRN नंबर नोट कर अपने पास सुरक्षित रखें.

साथ ही यह देखें कि दोनों पेमेंट सफल हुआ है या किसी एक की स्थिति पेंडिंग या फेल है.

स्क्रीनशॉट और पेमेंट से जुड़ी जानकारी संभालकर रखें.

ट्रांजैक्शन फेल होने पर क्या करें?

RBI के नियमों के मुताबिक, अगर आपके खाते से पैसे कट जाता है लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचे, तो निर्धारित समय के अंदर रकम अपने आप वापस कर दी जाती है. ऐसे मामलों में आमतौर पर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

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अगर व्यापारी को दो बार पेमेंट पहुंच जाएं

अगर आपका दोनों ट्रांजैक्शन सफल हो चुका है और व्यापारी के खाते में दो बार रकम पहुंच गया है, तो ऐसे में रिफंड की प्रोसेस अलग हो सकती है. ऐसे मामलों में पैसा ऑटोमैटिक वापस नहीं आता है, बल्कि आपको अपने UPI ऐप या बैंक के जरिए शिकायत दर्ज करनी होगी. साथ ही इसके लिए आपको व्यापारी, बैंक या पेमेंट सेवा प्रदाता के माध्यम से रिफंड प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है.

कहां करें शिकायत?

सबसे पहले उसी UPI ऐप में शिकायत दर्ज करें, जिससे पेमेंट किया गया था.

जरूरत पड़ने पर अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें.

शिकायत करते समय ट्रांजैक्शन आईडी, RRN नंबर, तारीख, राशि और व्यापारी की जानकारी साथ रखें.

जरूरत पड़ने पर बैंक विवाद (Dispute) प्रक्रिया शुरू कर सकता है.

रिफंड आने में कितना समय लग सकता है?

फेल या पेंडिंग ट्रांजैक्शन में रकम तय समय के अंदर अपने आप वापस आ सकती है.

अगर पेमेंट दो बार सफल हो चुका है, तो रिफंड में कुछ एक्स्ट्रा समय लग सकता है क्योंकि इसकी जांच अलग प्रक्रिया के तहत की जाती है.

रिफंड के नाम पर ठगी से कैसे बचें?

अपना UPI PIN, OTP या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.

रिफंड पाने के लिए कभी भी UPI PIN दर्ज करने की जरूरत नहीं होती.

किसी अनजान शख्स के कहने पर QR कोड स्कैन न करें.

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