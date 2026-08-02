जहां थे, वहीं आ गए मस्क, अब पहले से भी हो गए गरीब, बने थे दुनिया के पहले खरबपति

Elon Musk Net Worth: दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की संपत्ति में बड़ी गिरावट आई है. कुछ ही समय पहले दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने वाले मस्क की नेटवर्थ अब SpaceX के आईपीओ से पहले जितनी थी, उसी के करीब पहुंच गई है. इसकी सबसे बड़ी वजह SpaceX के शेयरों में आई तेज गिरावट मानी जा रही है.

SpaceX के शेयर जून में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद इनमें तेज बिकवाली देखने को मिली है. शेयरों में आई इस गिरावट का सीधा असर मस्क की कुल संपत्ति पर पड़ा, क्योंकि उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा SpaceX और टेस्ला में हिस्सेदारी से जुड़ा है.

कितनी घट गई दौलत?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, SpaceX के आईपीओ के बाद एलन मस्क की नेटवर्थ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. लेकिन हालिया गिरावट के बाद उनकी संपत्ति में सैकड़ों अरब डॉलर की कमी आई है और यह फिर से आईपीओ से पहले के स्तर के आसपास आ गई है. हालांकि, इतनी गिरावट के बावजूद मस्क अब भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं.

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क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट?

SpaceX के शेयरों में लगातार गिरावट की कई वजहें हैं. आईपीओ के बाद कंपनी का वैल्यूएशन काफी ऊंचा माना जा रहा था, जिसके चलते निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी. इसके अलावा कंपनी के भविष्य के खर्च, AI निवेश और Starship कार्यक्रम से जुड़े जोखिमों को लेकर भी बाजार में चिंता बनी हुई है.

Tesla का भी पड़ा असर?

एलन मस्क की संपत्ति सिर्फ SpaceX पर निर्भर नहीं है. टेस्ला के शेयरों में कमजोरी ने भी उनकी नेटवर्थ पर असर डाला है. दोनों कंपनियों के शेयरों में गिरावट आने से उनकी संपत्ति में एक साथ बड़ी कमी दर्ज की गई.

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क्या अब भी दुनिया के सबसे अमीर हैं मस्क?

नेटवर्थ में बड़ी गिरावट के बावजूद एलन मस्क अब भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं. हालांकि, ट्रिलियन डॉलर क्लब में पहुंचने के बाद इतनी तेजी से उनकी संपत्ति का घटना बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है.