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हिंदी न्यूज़बिजनेसजहां थे, वहीं आ गए मस्क, अब पहले से भी हो गए गरीब, बने थे दुनिया के पहले खरबपति

जहां थे, वहीं आ गए मस्क, अब पहले से भी हो गए गरीब, बने थे दुनिया के पहले खरबपति

Elon Musk Net Worth: SpaceX के शेयरों में गिरावट के बाद एलन मस्क की संपत्ति में बड़ी कमी आई है. जानें कितनी दौलत घटी, इसकी वजह क्या है और अब उनकी नेटवर्थ कितनी रह गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Aug 2026 05:01 PM (IST)
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Elon Musk Net Worth: दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की संपत्ति में बड़ी गिरावट आई है. कुछ ही समय पहले दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने वाले मस्क की नेटवर्थ अब SpaceX के आईपीओ से पहले जितनी थी, उसी के करीब पहुंच गई है. इसकी सबसे बड़ी वजह SpaceX के शेयरों में आई तेज गिरावट मानी जा रही है. 

SpaceX के शेयर जून में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद इनमें तेज बिकवाली देखने को मिली है. शेयरों में आई इस गिरावट का सीधा असर मस्क की कुल संपत्ति पर पड़ा, क्योंकि उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा SpaceX और टेस्ला में हिस्सेदारी से जुड़ा है. 

कितनी घट गई दौलत?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, SpaceX के आईपीओ के बाद एलन मस्क की नेटवर्थ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. लेकिन हालिया गिरावट के बाद उनकी संपत्ति में सैकड़ों अरब डॉलर की कमी आई है और यह फिर से आईपीओ से पहले के स्तर के आसपास आ गई है. हालांकि, इतनी गिरावट के बावजूद मस्क अब भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं. 

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क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट?
SpaceX के शेयरों में लगातार गिरावट की कई वजहें हैं. आईपीओ के बाद कंपनी का वैल्यूएशन काफी ऊंचा माना जा रहा था, जिसके चलते निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी. इसके अलावा कंपनी के भविष्य के खर्च, AI निवेश और Starship कार्यक्रम से जुड़े जोखिमों को लेकर भी बाजार में चिंता बनी हुई है. 

Tesla का भी पड़ा असर?
एलन मस्क की संपत्ति सिर्फ SpaceX पर निर्भर नहीं है. टेस्ला के शेयरों में कमजोरी ने भी उनकी नेटवर्थ पर असर डाला है. दोनों कंपनियों के शेयरों में गिरावट आने से उनकी संपत्ति में एक साथ बड़ी कमी दर्ज की गई. 

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क्या अब भी दुनिया के सबसे अमीर हैं मस्क?
नेटवर्थ में बड़ी गिरावट के बावजूद एलन मस्क अब भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं. हालांकि, ट्रिलियन डॉलर क्लब में पहुंचने के बाद इतनी तेजी से उनकी संपत्ति का घटना बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Aug 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Elon Musk Business News SpaceX
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