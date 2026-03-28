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हिंदी न्यूज़बिजनेस1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव, हर बार होगा डबल सिक्योरिटी चेक; जानिए डिटेल

1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव, हर बार होगा डबल सिक्योरिटी चेक; जानिए डिटेल

1 अप्रैल से डिजिटल भुगतान के तरीके में बदलाव होने जा रहा है. आरबीआई ने इसकी तैयारी की हैं. अब UPI, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट से ट्रांजेक्शन करते समय केवल एक पिन या पासवर्ड काफी नहीं होगा...

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 28 Mar 2026 07:45 PM (IST)
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UPI New Rules April 2026: 1 अप्रैल से डिजिटल भुगतान के तरीके में बदलाव होने जा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने इसकी तैयारी की हैं. नए नियम के अनुसार अब UPI, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट से ट्रांजेक्शन करते समय केवल एक पिन या पासवर्ड काफी नहीं होगा.

हर पेमेंट के लिए दो चरणों में पहचान करना अनिवार्य कर दिया गया है. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद ऑनलाइन लेन-देन पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगा. साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में भी लगाम लगाने में मदद मिल सकेगी. आइए जानते हैं, आखिर यह बदलाव कैसे काम करने वाला है?

हर पेमेंट के साथ बदलेगा सिक्योरिटी कोड

अभी तक ज्यादातर लोग एक ही पिन का बार-बार इस्तेमाल करते थे, जिसे हैकर्स के लिए ट्रैक करना आसान हो जाता था. लेकिन नए नियम आने के बाद बैंकों और फिनटेक कंपनियों को अब दो तरह की सिक्योरिटी देनी होगी.

जिसमें एक हर बार बदलने वाला यानी डायनेमिक विकल्प होगा. आसान भाषा में कहें तो, हर ट्रांजेक्शन पर नया कोड जैसे OTP जेनरेट होगा. साथ ही अब ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से OTP + पिन, बायोमीट्रिक के साथ डिवाइस लिंक करना या टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जैसे ऑप्शन चुन सकेंगे. जिससे ऑनलाइन पेमेंट पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा.

धोखाधड़ी से बचाव में मिलेगी मदद

इस नए सिस्टम का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा. इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग जैसे मामलों पर काफी हद तक रोक लग सकेगी. अगर किसी तरह आपका पासवर्ड किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग भी जाए, तब भी वह बिना फिंगरप्रिंट या फिर हर बार आने वाले ओटीपी के बिना पैसे नहीं निकाल पाएगा. 

इसके अलावा ये सुरक्षा व्यवस्था विदेशी ट्रांजेक्शन पर भी लागू होगी. जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1 अक्टूबर से लागू करने की योजना है. जिससे बाहर होने वाले पेमेंट भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: बिजनेस का शानदार आइडिया! घर से ही हर महीने हो सकती है अच्छी कमाई, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
UPI New Rules April 2026 Digital Payment Rules India
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