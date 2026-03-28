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हिंदी न्यूज़बिजनेसबिजनेस का शानदार आइडिया! घर से ही हर महीने हो सकती है अच्छी कमाई, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

बिजनेस का शानदार आइडिया! घर से ही हर महीने हो सकती है अच्छी कमाई, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अगर आप कम पूंजी में कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो टी-शर्ट प्रिंटिंग का काम एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसकी शुरुआत आप खुद के घर से कर सकते हैं....

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 28 Mar 2026 06:01 PM (IST)
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T Shirt Printing Business India: अगर आप कम पूंजी में कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो टी-शर्ट प्रिंटिंग का काम एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसकी शुरुआत आप खुद के घर से कर सकते हैं. कई लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सही आइडिया या ज्यादा निवेश की जरूरत के कारण आगे नहीं बढ़ पाते.

ऐसे में यह काम कम लागत में भी शुरू किया जा सकता है. साथ ही सही प्लानिंग और थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस धीरे-धीरे एक मजबूत कमाई का जरिया बन सकता है. आइए जानते हैं, इस बारे में...

प्रिंटिंग टी-शर्ट की बढ़ रही मांग

कोई बड़ा इवेंट हो या क्रिकेट-फुटबॉल का मैच हर कोई अपनी पसंदीदा टीम या फिर प्लेयर की जर्सी नंबर वाली टी-शर्ट पहनना पसंद करता है. छोटी-छोटी दुकानों से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियां तक अपने नाम और लोगो डिजाइन का टी-शर्ट बनवाती है. जिससे उनकी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके. 

इसी सोच के बीच प्रिंटिंग टी-शर्ट का बिजनेस अपनी जगह बना रहा है. अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो भी यह बिजनेस आपके लिए फायदे का सौदा बन सकता हैं. साथ ही किसी फैमिली फंक्शन में भी लोग बड़ी संख्या में अपनी पसंद की टी- शर्ट बनवाते हैं. यानी कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो यह बिजनेस जल्द ही अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है. 

जरूरी सामान के साथ घर से कर सकते है शुरुआत 

टी-शर्ट प्रिंटिंग का काम शुरू करने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है. जैसे प्लेन टी-शर्ट, टेफलॉन शीट, सब्लिमेशन टेप, सब्लिमेशन प्रिंटर और इंक. सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस की शुरुआत आप घर से ही कर सकते हैं.

इसके लिए अलग से दुकान या ऑफिस लेने की जरूरत नहीं होती. बल्कि घर के एक कमरे में ही पूरा सेटअप लगाया जा सकता है. वहीं उसी जगह पर आप अपना रॉ मटेरियल भी रख सकते हैं और प्रिंटिंग का काम आसानी से संभाल सकते हैं.

शुरुआत में अगर ऑर्डर कम हो तो आप खुद से ही सारा काम कर सकते हैं. हालांकि, ऑर्डर की संख्या बढ़ने पर आपको दूसरे लोगों को मदद के लिए रखना होगा. 

कम लागत में शुरुआत और मुनाफे की संभावना

टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस आप करीब 50,000 से 70,000 रुपये के निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं. हालांकि बड़े सेटअप के लिए आपको ज्यादा पूंजी की जरूरत होगी. आप अपने घर के पास के बड़े शहर से जरूरी सामान और मशीनें मंगवा सकते हैं. 

मुनाफा बढ़ाने के लिए टी-शर्ट्स को थोक में खरीदना फायदेमंद रहता है. जहां एक टी-शर्ट आपको लगभग 80 से 100 रुपये में मिल सकती है. इसी टी-शर्ट को प्रिंटिंग के बाद आप बाजार में 150 से 300 रुपये तक में बेच सकते हैं. अगर आपका यह बिजनेस लोकल मार्केट में अपनी जगह बना लेता हैं तो आप हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: गिरते बाजार में इस डिफेंस स्टॉक पर दांव! गोल्डमैन सैक्स ने दी Buy रेटिंग, 40% तक रिटर्न की उम्मीद...

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Low Investment Business Ideas T Shirt Printing Business India
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