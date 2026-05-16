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हिंदी न्यूज़बिजनेसSilver News: सोने के बाद अब चांदी पर सख्ती, सरकार ने बदल दिया ये बड़ा नियम, अब कोई भी...

Silver News: सोने के बाद अब चांदी पर सख्ती, सरकार ने बदल दिया ये बड़ा नियम, अब कोई भी...

Silver Import News: केंद्र सरकार ने अभी-अभी चांदी के व्यापार पर बड़ा फैसला लेते हुए नियम बदल दिए हैं. अब कोई भी कारोबारी सीधे बाहर से चांदी के बार नहीं मंगा सकता. जानिए यह नियम क्यों बदला गया है.

By : वरुण भसीन | Updated at : 16 May 2026 08:32 PM (IST)
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Silver Bar News: सोने-चांदी को लेकर सरकार हर दिन नए-नए नियम बना रही है. पहले सरकार ने सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो अब सरकार ने चांदी के व्यापार पर बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर एक और सख्ती कर दी है. जानिए नया नियम क्या है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने आज चांदी के बार यानी ईंट के दो कोड 71069221 और 71069229 को फ्री कैटेगरी से हटाकर वर्जित कैटेगरी में डाल दिया है. मतलब अब कोई भी कारोबारी सीधे बाहर से चांदी की ईंट नहीं मंगा सकता.

अब चांदी सिर्फ तीन रास्तों से ही आएगी

  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नामित बैंक
  • डीजीएफटी की नामित एजेंसियां
  • या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA से मंजूर योग्य जौहरी, जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) के जरिए आयात करेंगे. 

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तुरंत लागू हो गया है फैसला 

बता दें कि यह फैसला तुरंत लागू हो गया है. यह कदम ऐसे समय आया है, जब बस चार दिन पहले ही सरकार ने सोने और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की थी.  

गौरतलब है कि साल 2025 में भारत ने 9.2 अरब डॉलर की चांदी मंगाई थी,  जो 2024 से 44 प्रतिशत ज्यादा है. चांदी के दाम भी एक साल में लगभग तीन गुना बढ़कर 2.43 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं. 

चांदी का आयात हर तरह से कम करना चाहती है सरकार

व्यापार घाटा भी 333 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर है और रुपए पर भारी दबाव है. यही वजह है कि सरकार चांदी का आयात हर तरह से कम करना चाहती है. पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी, ताकि विदेशी मुद्रा का खर्च रोका जा सके.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 16 May 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
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