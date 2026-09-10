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हिंदी न्यूज़बिजनेसअब आपकी जगह AI करेगा UPI पेमेंट, बिना पिन और OTP के होगा भुगतान

अब आपकी जगह AI करेगा UPI पेमेंट, बिना पिन और OTP के होगा भुगतान

UPI पेमेंट का तरीका जल्द बदल सकता है. NPCI AI एजेंट्स की ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जो यूजर की तय सीमा के अनुसार छोटे रोजमर्रा के भुगतान कर सकेंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Sep 2026 10:13 PM (IST)
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अगर आप हर बार UPI से पेमेंट करते समय पिन डालने या लेनदेन को खुद मंजूरी देने से परेशान हैं, तो आने वाले समय में यह काम AI कर सकता है. भारत में UPI पेमेंट को पहले के मुकाबले और आसान बनाने के लिए ऐसे AI एजेंट्स पर काम हो रहा है, जो आपकी तरफ से खुद छोटे-मोटे पेमेंट कर सकेंगे. इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) एक ऐसी रजिस्ट्री तैयार कर रहा है, जिसमें UPI पर भुगतान करने वाले AI एजेंट्स की पहचान और निगरानी की जाएगी.

AI एजेंट कैसे कर सकेंगे UPI पेमेंट?

आने वाले समय में AI एजेंट यूजर की तरफ से कुछ तय तरीके से डिजिटल पेमेंट खुद कर सकेंग. यानी हर बार UPI ऐप खोलकर खुद पेमेंट करने की जरूरत कम हो सकती है. शुरुआत में किराने के सामान जैसी कम कीमतों वाली खरीदारी के लिए भी इसका इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके हर छोटे ट्रांजैक्शन के लिए अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी.

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बिना हर बार PIN और OTP के कैसे होगा पेमेंट?

इस नई व्यवस्था का खास मकसद यह है कि AI एजेंट यूजर की तरफ से तय नियमों के मुताबिक पेमेंट कर सकें. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि UPI पेमेंट में PIN और OTP की जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. इसके बजाय AI एजेंट की पहचान, यूजर की इजाजत, लेनदेन की सीमा और गालट पेमेंट की जानकारी जैसे मुद्दों के लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है.

बड़ी बात यह है कि इस नई व्यवस्था के जरिए आपको हर छोटे भुगतान पर खुद PIN या OTP डालने की जरूरत कम हो सकती है, लेकिन पेमेंट को सुरक्षित रखने के लिए एजेंट की पहचान और ऑथराइजेशन जरूरी होगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Sep 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
UPI Payment UPI AI Agents
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