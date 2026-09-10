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हिंदी न्यूज़बिजनेसबचत खाते पर बड़ा फायदा! इन बैंकों ने बढ़ाईं ब्याज दरें, देखें लिस्ट

बचत खाते पर बड़ा फायदा! इन बैंकों ने बढ़ाईं ब्याज दरें, देखें लिस्ट

सेविंग अकाउंट खोलने से पहले ब्याज दरों की तुलना करना जरूरी है. IDFC First Bank, Canara Bank, Bank of India और Union Bank अलग-अलग जमा राशि पर अलग ब्याज दे रहे हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Sep 2026 08:09 PM (IST)
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अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की हो सकती है. बचत खाते में पैसे रखने पर बैंक ग्राहकों को ब्याज भी देते हैं, लेकिन हर बैंक में यह ब्याज एक जैसा नहीं होता. इसके अलावा रकम बढ़ने के साथ कुछ बैंक ज्यादा ब्याज देने की पेशकश करते हैं. हाल ही में कुछ बैंकों ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव किया है. ऐसे में नया अकाउंट खोलने या बैंक बदलने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. आइए जानते हैं किन बैंकों में कितनी ब्याज दर मिल रही है.

Canara Bank में जमा रकम के हिसाब से ब्याज

Canara Bank ने घरेलू और NRE/NRO सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में संशोधन किया है. इसमें जमा रकम बढ़ने के साथ-साथ ब्याज दर भी बदलती है.

  • 100 करोड़ रुपये तक की राशि पर 2.50% ब्याज.
  • 100 करोड़ से 300 करोड़ रुपये से कम पर 2.65% ब्याज.
  • 300 करोड़ से 500 करोड़ रुपये से कम पर 3.10% ब्याज.
  • 500 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपये से कम पर 3.40% ब्याज.
  • 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपये से कम पर 3.55% ब्याज.
  • 2,000 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा पर अधिकतम 4% सालाना ब्याज.

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Union Bank में भी 6.25% तक ब्याज

Union Bank of India के सेविंग अकाउंट पर जमा रकम के आधार पर 2.50% से 6.25% सालाना तक ब्याज मिल सकता है. बैंक 50 लाख रुपये तक की जमा रकम पर 2.50% ब्याज देता है. इसमें ज्यादा बड़ी रकम पर ब्याज दर बढ़ती जाती है.

  • 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़ रुपये तक की राशि पर 5.60% ब्याज.
  • 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा पर 6.25% सालाना ब्याज.

IDFC FIRST Bank में 7% तक ब्याज

IDFC FIRST Bank ने 1 सितंबर से सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कुछ बदलाव किया है. जिसके जरिए बैंक में जमा रकम के हिसाब से अलग-अलग ब्याज मिलता है.

  • 3 लाख रुपये तक की रकम पर 2.50% सालाना ब्याज.
  • 3 लाख से ज्यादा और 25 लाख रुपये तक की रकम पर 7% सालाना ब्याज.
  • 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ रुपये तक पर 6.25% ब्याज.
  • 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम पर 5% सालाना ब्याज.

Bank of India में 6.25% तक ब्याज

दरअसल, Bank of India ने भी 1 सितंबर से सेविंग डिपॉजिट की दरों में अहम बदलाव किया है. इसमें बैंक की ब्याज दर जमा रकम के हिसाब से तय होती है.

  • 50 करोड़ रुपये तक 2.50% ब्याज.
  • 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपये तक 2.60% ब्याज.
  • 250 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक 2.75% ब्याज.
  • 500 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपये तक 3% ब्याज. 
  • 1,000 करोड़ से 1,500 करोड़ रुपये तक 3.15% ब्याज.
  • 1,500 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपये तक 3.30% ब्याज.
  • 2,000 करोड़ से 2,500 करोड़ रुपये तक 4.75% ब्याज.
  • 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ रुपये तक 5.70% ब्याज.
  • 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा रकम पर 6.25% सालाना ब्याज.

सिर्फ ब्याज देखकर न चुनें सेविंग अकाउंट

सेविंग अकाउंट चुनते समय सिर्फ ज्यादा ब्याज दर देखना काफी नहीं है, बल्कि बैंक की न्यूनतम बैलेंस की शर्त, ATM और डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, चार्ज और दूसरी सेवाओं की भी तुलना करना बेहद जरूरी है. ऐसे में आप अपनी जरूरत के हिसाब से सभी सुविधाओं को देखने के बाद ही बैंक का चुनाव करें. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Sep 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Bank Interest Rates Savings Account
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