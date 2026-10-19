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हिंदी न्यूज़बिजनेसइंजीनियरिंग छोड़ Rapido में चला रहा बाइक, रोज 4000 कमा रहा शख्स

इंजीनियरिंग छोड़ Rapido में चला रहा बाइक, रोज 4000 कमा रहा शख्स

झारखंड की एक महिला को एक Rapido ड्राइवर ने बताया कि उसने 40 हजार रुपये की इंजीनियरिंग वाली नौकरी को छोड़कर अब वह हर महीने 1.2 लाख रुपये तक कमाता है. उसकी कहानी ने सफलता की परिभाषा पर नई बहस छेड़ दी.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 19 Oct 2026 01:01 PM (IST)
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एक महिला की सामान्य बाइक राइड ने करियर, कमाई और सफलता को लेकर सोचने का नया नजरिया दे दिया. झारखंड की रहने वाली महिला की मुलाकात Rapido ड्राइवर से हुई, जिसने अपनी नौकरी और कमाई से जुड़ी ऐसी बात बताई, जिसे सुनकर वह हैरान रह गई. ड्राइवर की कमाई जानने के बाद महिला ने उससे पूछा कि इतनी अच्छी कमाई के बावजूद उसने इंजीनियरिंग की नौकरी क्यों छोड़ दी. इस सवाल के जवाब में ड्राइवर ने बताया कि वह पहले एक कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करता था.

वहां उसे हर महीने 40 हजार रुपये सैलरी मिलती थी. हालांकि, इतनी कमाई में उसके लिए परिवार की जरूरतों और घरेलू खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो रहा था. बेहतर पढ़ाई और पेशेवर नौकरी के बावजूद आर्थिक स्थिति उसके अनुकूल नहीं थी. इसी वजह से उसने अपना काम बदलने का फैसला किया

198 रुपये की राइड में मिली सफलता की नई परिभाषा

महिला ने Rapido के जरिए 198 रुपये की बाइक राइड बुक की थी. सफर शुरू होने के बाद उसकी बातचीत ड्राइवर से होने लगी. बातचीत के दौरान महिला ने उससे रोजाना होने वाली कमाई के बारे में पूछा. ड्राइवर ने बताया कि वह एक दिन में करीब 4 हजार रुपये तक कमा लेता है.

पहले महिला को लगा कि वह महीने की कमाई बता रहा है, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि यह उसकी एक दिन की कमाई थी. जब उसने हिसाब लगाया, तो उसे पता चला कि ड्राइवर की बताई गई मासिक कमाई एक लाख से 1.2 लाख रुपये के बीच है.

अपने शहर में काम करके है खुश

ड्राइवर ने महिला को बताया कि अब वह अपने ही शहर में रहकर काम कर रहा है और अपनी कमाई से संतुष्ट है. उसके लिए परिवार की जरूरतें पूरी करना और अपने शहर में रहकर पैसे कमाना ज्यादा मायने रखता है.

महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस अनुभव को साझा किया. उसकी पोस्ट के जरिए यह कहानी लोगों के सामने आई और करियर चुनने के पारंपरिक तरीकों पर चर्चा शुरू हुई.

क्या बड़ी डिग्री ही सफलता की पहचान है?

इस अनुभव ने महिला को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सफलता का मतलब केवल प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करना या बड़ा पद हासिल करना नहीं है. हर व्यक्ति की आर्थिक जरूरतें, पारिवारिक जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं अलग होती हैं. किसी के लिए कॉर्पोरेट नौकरी बेहतर विकल्प हो सकती है, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपना काम बदलना अधिक उपयोगी साबित हो सकता है. हालांकि, इस कहानी में बताई गई कमाई ड्राइवर के साथ हुई बातचीत पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

इस कहानी से यह साबित होता है की करियर की सफलता केवल पद या डिग्री से नहीं मापी जा सकती. असली मायने इस बात के हैं कि व्यक्ति अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहा है या नहीं और अपने फैसलों से कितना संतुष्ट है.

यह भी पढ़ें- Nestle की कॉफी सेफ है या नहीं? कंपनी ने दी सफाई, लेबल पर बढ़ा झगड़ा

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 01:01 PM (IST)
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