लोन लेने में UP, बिहार और MP आगे, लोग क्यों ले रहे इतना कर्ज? रिपोर्ट से समझें

India Credit Market: अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा लोन सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लिया जाता है, तो अब ऐसा नहीं है. ट्रांसयूनियन सिबिल की ताजा रिपोर्ट के हिसाब से, उत्तर प्रदेश,बिहार और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में लोन लेने वालों की संख्या तेजी से ज्यादा हो रही है. इसकी वजह से अब भारत का क्रेडिट मैप भी बदल रहा है और इन राज्यों की हिस्सेदारी लगातार ज्यादा हो रही है.

उत्तर और मध्य भारत में सबसे तेजी से ज्यादा हो रही क्रेडिट ग्रोथ

2017 से 2026 के बीच उत्तर और मध्य भारत में क्रेडिट ग्रोथ, पश्चिम और दक्षिण भारत के मुकाबले ज्यादा रही.अब इन राज्यों में पहले से ज्यादा लोग बैंक और दूसरे फाइनेंशियल कंपनियां से लोन ले रहे हैं.लेकिन,महाराष्ट्र और तमिलनाडु अभी भी देश के सबसे बड़े क्रेडिट मार्केट हैं, लेकिन अब उनकी हिस्सेदारी पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो गई है. इसकी वजह ये नहीं है कि वहां लोगों ने लोन लेना कम कर दिया है, बल्कि दूसरे राज्यों में लोन लेने वालों की संख्या तेजी से ज्यादा हो रही है.

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रिपोर्ट में क्या कहता हैं डेटा?

डेटा की बात करें तो मार्च 2017 में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 12% थी, जो मार्च 2026 में कम होकर 10% हो गई. तमिलनाडु की हिस्सेदारी 11% से कम होकर 9% हो गई. दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश मे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखा. राज्य की हिस्सेदारी 8% से ज्यादा होकर 11% हो गई. मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 4% से ज्यादा होकर 6% और बिहार की हिस्सेदारी 3% से ज्यादा होकर 5% पे पहुंच गई. पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी भी 4% से ज्यादा होकर 5% हो गई.

रिपोर्ट के हिसाब से, ये बदलाव दिखाता है कि अब देश के ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं और ऑफिसियल तरीके से लोन ले रहे हैं. छोटे शहरों और नए राज्यों में भी बैंकिंग और क्रेडिट की पहुंच ज्यादा हुई है. यही वजह है कि यूपी, बिहार और एमपी जैसे राज्य अब देश के क्रेडिट मार्केट में तेजी से अपनी हिस्सेदारी ज्यादा कर रहे हैं.महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे बड़े बाजार अभी भी आगे हैं, लेकिन अब दूसरे राज्य भी तेजी से उनकी बराबरी की तरफ आ रहे हैं.

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