आसमान से होगी खाने की डिलीवरी, Uber Eats ने मिलाया Zipline से हाथ

Online Food Delivery System: ऑनलाइन घर पर खाना मंगवाना बहुत आसान प्रक्रिया है. अब तक हम खाना ऑर्डर करते हैं और 30 से 45 मिनट के अंदर खाना हमारे घर पहुंच जाता है. लेकिन अब आने वाले समय में इस सिस्टम में कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है. बदलाव भी ऐसा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. क्योंकि आपका खाना अब सड़क से नहीं बल्कि आसमान से आएगा.

आसमान से आएगा खाना?

दरअसल ऊबर ईट्स ने ने ड्रोन कंपनी जिपलाइन के साथ हाथ मिला लिया है. इसके तहत अमेरिका में ग्राहकों तक खाना बिना किसी डिलीवरी एजेंट के ड्रोन के जरिए पहुंचाया जाएगा. दोनों कंपनियों के मुताबिक, ड्रोन डिलीवरी की शुरुआत 2026 के आखिर तक उन अमेरिकी शहरों में हो सकती है, जहां जिपलाइन पहले से काम कर रही है. इसके बाद इस सुविधा को अमेरिका के कई और शहरों तक पहुंचाने की योजना है. ऊबर ने जिपलाइन में रणनीतिक निवेश भी किया है, हालांकि निवेश की रकम सार्वजनिक नहीं की गई है.

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10 लाख डिलीवरी हर रोज का टारगेट!

ये एक छोटा ट्रायल नहीं है, ब्लकि ऊबर और जिपलाइन ने 2029 के आखिर तक हर दिन 10 लाख ड्रोन डिलीवरी करने का बड़ा टारगेट रखा है. जिपलाइन के मुताबिक, उसका ड्रोन नेटवर्क पहले से चार कॉन्टिनेंट्स में काम कर रहा है. कंपनी अब तक 27 लाख से ज्यादा डिलीवरी कर चुकी है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा सामान शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि उसके नेटवर्क से लगभग हर 20 सेकंड में एक डिलीवरी होती है.

ऊबर के लिए ड्रोन डिलीवरी उसके मौजूदा डिलीवरी सिस्टम का एक और हिस्सा होगी. कंपनी आगे चलकर इंसानी डिलीवरी एजेंटों के साथ-साथ ड्रोन और दूसरी ऑटोमेशन तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है, ताकि ऑर्डर तेजी से पहुंचाए जा सकें.

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बता दें कि ऊबर पहले भी ड्रोन डिलीवरी के लिए Flytrex के साथ पार्टनरशिप कर चुका है. जिपलाइन के साथ ये नया समझौता कंपनी की ऑटोनॉमस डिलीवरी रणनीति को और मजबूत करेगा. अगर 2029 का लक्ष्य पूरा होता है, तो ड्रोन अमेरिका में ऊबर ईट्स की डिलीवरी का एक साधारण हिस्सा बन सकते हैं और लोगों के घर तक खाना पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है.