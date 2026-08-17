Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसAirtel बैंक से सुनील मित्तल का इस्तीफा, अब कौन संभालेगा कमान?

Airtel बैंक से सुनील मित्तल का इस्तीफा, अब कौन संभालेगा कमान?

Airtel Payments Bank: एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आने वासे समय में बड़ा बदलाव होने वाला है. क्योंकि सुनील भारती मित्तल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अब उनकी जगह शबनम सिन्हा कमान संभालेंगी.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Aug 2026 09:05 PM (IST)
Preferred Sources

Airtel Payments Bank: एयरटेल पेमेंट्स बैंक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सालों से इसकी कमान संभाल रहे चेयरमैन सुनील भारती मित्तल अब इसका हिस्सा नहीं होंगे. क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सुनील भारती मित्तल 30 सितंबर, 2026 को चेयरमैन पद पूरी तरह से छोड़ देंगे. अब उनकी जगह पर कोई और इसकी कमान संभालने वाला है.

अब कौन संभालेगा कमान?
सुनील भारती मित्तल के इस्तीफे के बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक की कमान शबनम सिन्हा संभालने वाली हैं. फिलहाल शबनम सिन्हा बैंक के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. वो 1 अक्टूबर से तीन साल के लिए चेयरपर्सन का पद संभालेंगी.

ये भी पढ़ें: बिना हॉलमार्क वाला सोना बेचने पर ज्वैलर पर क्या हो सकती है कार्रवाई? जानिए कानून और जुर्माना

दशकों का कार्यकाल होगा समाप्त
सुनील भारती मित्तल अप्रैल 2016 में एयरटेल पेंमेंट्स बैंक के गैर-कार्यकारी चेयरपर्सन बने थे. बैंक ने नवंबर 2016 में अपना काम शुरू किया था. ये उन 11 कंपनियों में शामिल था, जिन्हें RBI ने पेमेंट्स बैंक शुरू करने के लिए शुरुआती मंजूरी दी थी.

अपने कार्यकाल के बारे में बात करते हुए मित्तल ने कहा कि, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ काम करना उनके लिए गर्व की बात रही है. उनके कार्यकाल में बैंक ने देशभर में बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बनाया और ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा, जो पहले इन सुविधाओं से दूर थे.

ये भी पढ़ें: Soyoil Import: फेस्टिव सीजन में बढ़ी सोयाबीन तेल की मांग, भारत में टूट सकता है Import रिकॉर्ड

शबनम सिन्हा के बारे में
बता दें कि शबनम सिन्हा काफी अनुभवी हैं. वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के साथ-साथ बैंक में धोखाधड़ी की निगरानी करने वाली विशेष समिति की अध्यक्ष भी हैं. इसके अलावा वो रिस्क मैनेजमेंट और आईटी समितियों की सदस्य हैं. इससे पहले सिन्हा वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम कर चुकी हैं. वहां उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप की सरकारों और संस्थाओं को प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और कामकाज को बेहतर बनाने से जुड़ी सलाह दी.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 17 Aug 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Airtel Payments Bank Sunil Bharti Mittal Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Airtel बैंक से सुनील मित्तल का इस्तीफा, अब कौन संभालेगा कमान?
Airtel बैंक से सुनील मित्तल का इस्तीफा, अब कौन संभालेगा कमान?
बिजनेस
बिना हॉलमार्क वाला सोना बेचने पर ज्वैलर पर क्या हो सकती है कार्रवाई? जानिए कानून और जुर्माना
बिना हॉलमार्क वाला सोना बेचने पर ज्वैलर पर क्या हो सकती है कार्रवाई? जानिए कानून और जुर्माना
बिजनेस
Soyoil Import: फेस्टिव सीजन में बढ़ी सोयाबीन तेल की मांग, भारत में टूट सकता है Import रिकॉर्ड
फेस्टिव सीजन में बढ़ी सोयाबीन तेल की मांग, भारत में टूट सकता है Import रिकॉर्ड
बिजनेस
सीवर की खुदाई में निकला 98 करोड़ का गोल्ड, सिक्का समझा था, निकला सोने का पहाड़
सीवर की खुदाई में निकला 98 करोड़ का गोल्ड, सिक्का समझा था, निकला सोने का पहाड़
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
बिहार
BJP की टीम से बाहर होने पर संजय मयूख बोले, 'संगठन की यह...'
BJP की टीम से बाहर होने पर संजय मयूख बोले, 'संगठन की यह...'
क्रिकेट
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
विश्व
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
ट्रेंडिंग
एक्सप्रेसवे पर दौड़ता रहा घोड़ा, पीछे भागी NHAI टीम- वीडियो वायरल
एक्सप्रेसवे पर दौड़ता रहा घोड़ा, पीछे भागी NHAI टीम- वीडियो वायरल
शिक्षा
Bhawana Kanth: IAF की भावना कंठ बनीं पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर, कितनी मिलेगी सैलरी?
IAF की भावना कंठ बनीं पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर, कितनी मिलेगी सैलरी?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget