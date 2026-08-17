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हिंदी न्यूज़बिजनेसFDA पर उल्टा पड़ा दांव, दुकान सील करने पर लगा 5 लाख का जुर्माना

FDA पर उल्टा पड़ा दांव, दुकान सील करने पर लगा 5 लाख का जुर्माना

FDA: महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी विभाग दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है. इसी के चलते अब FDA भी मुसीबत में पड़ गया है वो भी ऐसी कि अब उसे एक दुकान को 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Aug 2026 10:07 PM (IST)
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FDA: पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया लगातार कार्रवाई कर रहा है. जिसके चलते कई दुकानों और कई ऑनलाइन एप्स के स्टोर्स पर चाबुक चलाया गया है. इसी बीच FDA से एक गलती भी हो गई, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा है. जिसके चलते अब FDA को 5 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल 12 जून को फूड पॉइजनिंग की शिकायत और साफ-सफाई से जुड़ी चिंताओं के बाद FDA ने पुणे की गुरुनानक डेयरी एंड स्वीट्स नाम की एक मिठाई की दुकान का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया था. दुकान ने 15 जून को इस कार्रवाई को चुनौती दी. इसके बाद दुकान ने 9 जुलाई को FDA को एक रिपोर्ट दी, जिसमें पहले बताई गई कमियों को दूर करने की जानकारी दी गई थी. इसके चार दिन बाद FDA ने दुकान की दोबारा जांच की.

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लाइसेंस नहीं किया गया बहाल
दोबारा की गई जांच में दुकान को 36 में से 35 अंक मिले, यानी वो 98 प्रतिशत फूड सेफ्टी मानकों पर खरी उतरी. बावजूद इसके FDA ने लाइसेंस बहाल नहीं किया और दुकान बंद रही. जब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा तो FDA ने कोर्ट में कहा कि लाइसेंस निलंबन के खिलाफ विभागीय अपील लंबित होने के कारण दुकान को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
बॉम्बे हाईकोर्ट FDA की इस दलील से सहमत नहीं हुआ. जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और गौतम ए. अंखड़ की बेंच ने FDA के रवैये को बेहद अनुचित बताया. कोर्ट ने कहा कि जब दुकान ने दोबारा जांच में 98 प्रतिशत मानकों पर खरा पाया, तो भी उसे अपील करने के लिए कहना समझ से परे है. कोर्ट ने FDA की इस दलील को भी कमजोर बताया कि अपील लंबित होने के कारण लाइसेंस बहाल नहीं किया जा सकता.

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FDA भरेगा जुर्माना
दुकान की ओर से वकील ने कोर्ट को बताया कि 34 दिनों तक दुकान बंद रहने से कारोबार को करीब 8.5 लाख रुपये का सीधा नुकसान हुआ. हाईकोर्ट ने माना कि लोगों की सुरक्षा के लिए फूड सेफ्टी नियमों को लागू करना FDA की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने FDA को 30 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये का मुआवजा जमा करने का आदेश दिया और दुकान का लाइसेंस निलंबन रद्द कर दिया. इसके साथ ही दुकान को तुरंत कारोबार शुरू करने की अनुमति मिल गई.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 17 Aug 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
FDA Food Safety Department
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