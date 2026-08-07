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हिंदी न्यूज़बिजनेसE20: अब अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट करेगा भारत? ट्रेड डील पर सरकार का आया बयान

E20: अब अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट करेगा भारत? ट्रेड डील पर सरकार का आया बयान

Trade Deal Update: भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बीच एथेनॉल पर भी चर्चा तेज है. ऐसे में हो सकता है कि कई लोगों के मन में सवाल आए कि क्या अब भारत एथेनॉल अमेरिका से इंपोर्ट करेगा?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Aug 2026 10:04 AM (IST)
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Trade Deal Update: हर वाहन चालक जब पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पर जाता है तो उसकी नजर सबसे पहले रेट पर होती है. वहीं अब एथेनॉल मिले पेट्रोल की भी चर्चा काफी हो रही है. सरकार एथेनॉल मिले पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है, ताकि विदेशी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम हो साथ ही देश की विदेशी मुद्रा की बचत हो और किसानों को भी लाभ मिले. इसी बीच भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बीच एथेनॉल पर भी चर्चा तेज है. ऐसे में कई लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या अब भारत एथेनॉल अमेरिका से खरीदेगा?

क्या अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट करेगा भारत?

दरअसल, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से एथेनॉल आयात को लेकर मौजदूा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. इस पर सरकार का कहना है कि पेट्रोल में मिलाने के लिए भारत में तैयार किए जा रहे एथेनॉल को ही प्राथमिकता दी जाएगी. 

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क्या कहा व्यापार मंत्रालय ने?

वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत-अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील में अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट को लेकर कोई भी वादा नहीं किया है. इसके अलावा, मंत्रालय का कहना था कि इस मुद्दे पर चल रहे कई दावे सही नहीं है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए. यानी अमेरिका से एथेनॉल आयात को लेकर मौजदूा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है .  

अमेरिका से क्यों नहीं एथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा?

  • फिलहाल E20 के लिए इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल भारत में ही तैयार किया जाता है.
  • इसके अलावा सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट को लेकर कोई नई छूट और वादा नहीं किया गया.
  • साथ ही देश में बने एथेनॉल की खरीद से गन्ना और दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को फायदा होता है और इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद होती है.
  • सरकार एथेनॉल मिले पेट्रोल पर बढ़ावा इसलिए दे रही है, ताकि कच्चे तेल के आयात को कम किया जा सके.
  • सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका से एथेनॉल आयात को लेकर मौजदूा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Business News Ethanol Trade Deal USA 
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