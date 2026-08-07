E20: अब अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट करेगा भारत? ट्रेड डील पर सरकार का आया बयान

Trade Deal Update: हर वाहन चालक जब पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पर जाता है तो उसकी नजर सबसे पहले रेट पर होती है. वहीं अब एथेनॉल मिले पेट्रोल की भी चर्चा काफी हो रही है. सरकार एथेनॉल मिले पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है, ताकि विदेशी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम हो साथ ही देश की विदेशी मुद्रा की बचत हो और किसानों को भी लाभ मिले. इसी बीच भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बीच एथेनॉल पर भी चर्चा तेज है. ऐसे में कई लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या अब भारत एथेनॉल अमेरिका से खरीदेगा?

क्या अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट करेगा भारत?

दरअसल, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से एथेनॉल आयात को लेकर मौजदूा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. इस पर सरकार का कहना है कि पेट्रोल में मिलाने के लिए भारत में तैयार किए जा रहे एथेनॉल को ही प्राथमिकता दी जाएगी.

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क्या कहा व्यापार मंत्रालय ने?

वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत-अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील में अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट को लेकर कोई भी वादा नहीं किया है. इसके अलावा, मंत्रालय का कहना था कि इस मुद्दे पर चल रहे कई दावे सही नहीं है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए. यानी अमेरिका से एथेनॉल आयात को लेकर मौजदूा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है .

अमेरिका से क्यों नहीं एथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा?

फिलहाल E20 के लिए इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल भारत में ही तैयार किया जाता है.

इसके अलावा सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट को लेकर कोई नई छूट और वादा नहीं किया गया.

साथ ही देश में बने एथेनॉल की खरीद से गन्ना और दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को फायदा होता है और इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद होती है.

सरकार एथेनॉल मिले पेट्रोल पर बढ़ावा इसलिए दे रही है, ताकि कच्चे तेल के आयात को कम किया जा सके.

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका से एथेनॉल आयात को लेकर मौजदूा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा.

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