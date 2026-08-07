लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी में भी गिरावट

Share Market Today 07 August 2026: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है. शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव के बाद बाजार पर बिकवाली हावी रही और सेंसेक्स करीब 400 अंक से ज्यादा गिर गया. वहीं निफ्टी भी दबाव में नजर आया. निवेशकों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, कमजोर वैश्विक संकेतों और कंपनियों के तिमाही नतीजों के बीच सतर्क रुख अपनाया है.

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल-

BSE Sensex करीब 400 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा.

Nifty 50 भी कमजोरी के साथ 24,600 के आसपास के स्तर पर रहा.

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बाजार गिरने की बड़ी वजह क्या रही?

1. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई. ब्रेंट क्रूड के 83 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर जाने से भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है.

2. ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत

एशियाई बाजारों में कमजोरी और अमेरिका समेत अन्य वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा है. निवेशकों ने जोखिम वाले शेयरों में बिकवाली करना बेहतर समझा है.

3. तिमाही नतीजों पर नजर

जून तिमाही के नतीजों का सीजन जारी है. निवेशक कंपनियों के रिजल्ट और भविष्य की कमाई को लेकर सतर्क हैं. SBI, Titan, Hindalco और LIC जैसी कंपनियां बाजार में चर्चा में रहीं.

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इन शेयरों में दिखी तेजी

गिरावट वाले बाजार में भी कुछ शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. LIC, SBI, Titan और कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर खबरों और तिमाही अपडेट की वजह से फोकस में रहे.

इन शेयरों पर रहा दबाव

आज बाजार में कई बड़े शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है. निवेशकों ने ऑटो, मेटल और कुछ बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली की. कमजोर वैश्विक संकेतों का असर इन सेक्टर पर ज्यादा दिखा.

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