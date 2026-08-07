सुबह- सुबह कितने का मिल रहा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें आज का एलपीजी रेट

LPG Rate Today 7 August 2026: गैस सिलेंडर इतना महंगा होता जा रहा है कि हर कोई परेशान है. अगर आप आज घरेलू LPG सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. अगस्त महीने में भी 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी ग्राहकों को पिछले महीने वाली कीमत पर ही सिलेंडर मिलेगा. हालांकि, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 अगस्त से बड़ी कटौती की गई थी. यहां देखें एलपीजी के दाम-

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम-

दिल्ली 942.00 कोलकाता 968.00 मुंबई 941.50 चेन्नई 957.50

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कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

दिल्ली 2738.00 कोलकाता 2872.50 मुंबई 2691.50 चेन्नई 2906.00

घरेलू सिलेंडर के दाम क्यों नहीं बदले?

सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के रेट बदलती हैं. इस बार कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर रखने का फैसला लिया है. ऐसे में करोड़ों घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी एक्स्ट्रा खर्च का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता

घरेलू सिलेंडर के दाम भले ही नहीं बदले हों, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को राहत मिली है. 1 अगस्त से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से अधिक की कटौती की गई है. ये लगातार दूसरा महीना है, जब कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है और इससे काफी राहत भी मिली है.

सिलेंडर बुक कराने से पहले क्या करें?

सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक कर लें. कई राज्यों में टैक्स अलग होने की वजह से कीमतों में थोड़ा फर्क हो सकता है. साथ ही, सिर्फ गैस एजेंसी या ऑफिशियल ऐप के जरिए ही बुकिंग करें.

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