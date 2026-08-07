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हिंदी न्यूज़बिजनेससुबह- सुबह कितने का मिल रहा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें आज का एलपीजी रेट

सुबह- सुबह कितने का मिल रहा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें आज का एलपीजी रेट

LPG Rate Today 7 August 2026: आज 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलने वाला है? इस सवाल का सही- सही जवाब यहां मौजूद है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 07 Aug 2026 08:04 AM (IST)
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LPG Rate Today 7 August 2026: गैस सिलेंडर इतना महंगा होता जा रहा है कि हर कोई परेशान है. अगर आप आज घरेलू LPG सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. अगस्त महीने में भी 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी ग्राहकों को पिछले महीने वाली कीमत पर ही सिलेंडर मिलेगा. हालांकि, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 अगस्त से बड़ी कटौती की गई थी. यहां देखें एलपीजी के दाम-

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम- 

दिल्ली 942.00
कोलकाता 968.00
मुंबई 941.50
चेन्नई 957.50

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कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

दिल्ली 2738.00
कोलकाता 2872.50
मुंबई 2691.50
चेन्नई 2906.00

घरेलू सिलेंडर के दाम क्यों नहीं बदले?

सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के रेट बदलती हैं. इस बार कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर रखने का फैसला लिया है. ऐसे में करोड़ों घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी एक्स्ट्रा खर्च का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता

घरेलू सिलेंडर के दाम भले ही नहीं बदले हों, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को राहत मिली है. 1 अगस्त से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से अधिक की कटौती की गई है. ये लगातार दूसरा महीना है, जब कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है और इससे काफी राहत भी मिली है.

सिलेंडर बुक कराने से पहले क्या करें?

सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक कर लें. कई राज्यों में टैक्स अलग होने की वजह से कीमतों में थोड़ा फर्क हो सकता है. साथ ही, सिर्फ गैस एजेंसी या ऑफिशियल ऐप के जरिए ही बुकिंग करें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 07 Aug 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG Price
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