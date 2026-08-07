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हिंदी न्यूज़बिजनेसलोन रिकवरी पर RBI के नए नियम, बदसुलूकी पर बैंक देंगे हर घंटे 250 रुपए का हर्जाना

लोन रिकवरी पर RBI के नए नियम, बदसुलूकी पर बैंक देंगे हर घंटे 250 रुपए का हर्जाना

RBI ने लोन रिकवरी के नए नियम जारी किए हैं. 1 जनवरी 2027 से रिकवरी एजेंट परेशान नहीं कर सकेंगे. मोबाइल लोन चुकाने के बाद फोन अनलॉक करने में देरी हुई तो बैंक को 250 रुपए मुआवजा देना होगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 07 Aug 2026 08:58 AM (IST)
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अगर आपने बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोन वसूली के नाम पर ग्राहकों के साथ बदसलूकी या दबाव न बनाया जाए. ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे. 

नए नियमों के अनुसार, रिकवरी एजेंट अब किसी भी ग्राहक को धमका नहीं सकेंगे और न ही बार-बार फोन या मैसेज करके परेशान कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद रिकवरी कॉल करने की भी अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा, एजेंट ग्राहक के परिवार, दोस्तों को भी परेशान नहीं कर सकेंगे. 

सोशल मीडिया के बदले नियम?
RBI ने साफ कहा है कि रिकवरी एजेंट किसी भी ग्राहक की फोटो, वीडियो या निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करके उसे बदनाम नहीं कर सकते. ग्राहक की प्राइवेसी का पूरा सम्मान करना होगा. 

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मोबाइल लोन के क्या हैं नियम?
अगर आपने EMI पर मोबाइल खरीदा है, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी सिर्फ उसी मोबाइल को लॉक कर सकती है, जिसके लिए लोन लिया गया हो. किसी दूसरे लोन की वसूली के लिए आपका फोन लॉक नहीं किया जा सकता. साथ ही, फोन लॉक होने के बाद भी इनकमिंग कॉल, मैसेज जैसी जरूरी सुविधाएं बंद नहीं की जा सकती हैं.

किसे मिलेगा मुआवजा?
नए नियमों के तहत, जैसे ही ग्राहक बकाया रकम चुका देता है, बैंक को एक घंटे के भीतर फोन की सभी सुविधाएं दोबारा चालू करनी होंगी. अगर इसमें देरी होती है, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी को 250 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से ग्राहक को मुआवजा देना होगा.

रिकवरी एजेंट के लिए क्या है जरूरी?
अब हर रिकवरी एजेंट के पास बैंक की ओर से जारी आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर होना जरूरी होगा. बैंक को पहले से ग्राहक को ये भी बताना होगा कि रिकवरी एजेंट कब मिलने आएगा. अगर एजेंसी बदली जाती है, तो इसकी जानकारी भी ग्राहक को देनी होगी. 

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शिकायत करना होगा आसान?
अगर किसी ग्राहक को रिकवरी एजेंट के व्यवहार से परेशानी होती है तो बैंक को उसके लिए शिकायत पर काम करने की सुविधा बनानी होगी. अगर गलत तरीके से रिकवरी की जाती है तो ग्राहक को उसका मुआवजा भी मिल सकेगा. इन नए नियमों से सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लोन लेने के बाद रिकवरी एजेंटों की बदसलूकी या बार-बार आने वाले कॉल से परेशान रहते थे. मोबाइल लोन लेने वाले ग्राहकों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि भुगतान के बाद फोन अनलॉक करने में देरी होने पर उन्हें मुआवजा मिलेगा. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 07 Aug 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Business News RBI Loan Recovery Mobile Loan
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