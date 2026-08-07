लोन रिकवरी पर RBI के नए नियम, बदसुलूकी पर बैंक देंगे हर घंटे 250 रुपए का हर्जाना

अगर आपने बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोन वसूली के नाम पर ग्राहकों के साथ बदसलूकी या दबाव न बनाया जाए. ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे.

नए नियमों के अनुसार, रिकवरी एजेंट अब किसी भी ग्राहक को धमका नहीं सकेंगे और न ही बार-बार फोन या मैसेज करके परेशान कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद रिकवरी कॉल करने की भी अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा, एजेंट ग्राहक के परिवार, दोस्तों को भी परेशान नहीं कर सकेंगे.

सोशल मीडिया के बदले नियम?

RBI ने साफ कहा है कि रिकवरी एजेंट किसी भी ग्राहक की फोटो, वीडियो या निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करके उसे बदनाम नहीं कर सकते. ग्राहक की प्राइवेसी का पूरा सम्मान करना होगा.

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मोबाइल लोन के क्या हैं नियम?

अगर आपने EMI पर मोबाइल खरीदा है, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी सिर्फ उसी मोबाइल को लॉक कर सकती है, जिसके लिए लोन लिया गया हो. किसी दूसरे लोन की वसूली के लिए आपका फोन लॉक नहीं किया जा सकता. साथ ही, फोन लॉक होने के बाद भी इनकमिंग कॉल, मैसेज जैसी जरूरी सुविधाएं बंद नहीं की जा सकती हैं.

किसे मिलेगा मुआवजा?

नए नियमों के तहत, जैसे ही ग्राहक बकाया रकम चुका देता है, बैंक को एक घंटे के भीतर फोन की सभी सुविधाएं दोबारा चालू करनी होंगी. अगर इसमें देरी होती है, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी को 250 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से ग्राहक को मुआवजा देना होगा.

रिकवरी एजेंट के लिए क्या है जरूरी?

अब हर रिकवरी एजेंट के पास बैंक की ओर से जारी आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर होना जरूरी होगा. बैंक को पहले से ग्राहक को ये भी बताना होगा कि रिकवरी एजेंट कब मिलने आएगा. अगर एजेंसी बदली जाती है, तो इसकी जानकारी भी ग्राहक को देनी होगी.

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शिकायत करना होगा आसान?

अगर किसी ग्राहक को रिकवरी एजेंट के व्यवहार से परेशानी होती है तो बैंक को उसके लिए शिकायत पर काम करने की सुविधा बनानी होगी. अगर गलत तरीके से रिकवरी की जाती है तो ग्राहक को उसका मुआवजा भी मिल सकेगा. इन नए नियमों से सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लोन लेने के बाद रिकवरी एजेंटों की बदसलूकी या बार-बार आने वाले कॉल से परेशान रहते थे. मोबाइल लोन लेने वाले ग्राहकों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि भुगतान के बाद फोन अनलॉक करने में देरी होने पर उन्हें मुआवजा मिलेगा.