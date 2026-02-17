फार्मा सेक्टर की इस कंपनी ने दिया डिविडेंड का तोहफा, निवेशकों में खुशी की लहर; जानें रिकॉर्ड डेट समेत अन्य डिटेल
भारतीय शेयर बाजार में फार्मा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टोरेंट फार्मास्युटिकल्स ने 29 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी के प्रदर्शन के बारे में...
Torrent Pharmaceuticals Interim Dividend: भारतीय शेयर बाजार में फार्मा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टोरेंट फार्मास्युटिकल्स ने 29 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है. यह राशि 5 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर पर दी जाएगी. जो फेस वैल्यू का 580 प्रतिशत होता है.
सोमवार के कारोबारी दिन कंपनी शेयरों में तेजी देखने को मिली थी. शेयर करीब 4 प्रतिशत तक उछल गए थे. कंपनी की ओर से इसके लिए रिकॉर्ड डेट को लेकर जानकारी साझा की गई है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी के प्रदर्शन के बारे में...
डिविडेंड की तारीख
कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई सूचना में बताया कि डिविडेंड का भुगतान 6 मार्च, 2026 को या उसके आसपास किए जाने की संभावना है. रिकॉर्ड डेट 19 फरवरी तय की गई है. निर्धारित तारीख तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वहीं इस डिविडेंड का योग्य माने जाएंगे.
टोरेंट फार्मा के शेयर का लंबी अवधि का प्रदर्शन
टोरेंट फार्मा के शेयरों ने निवेशकों को लंबे समय में जबरदस्त रिटर्न दिया है. आंकड़ों की बात करें तो, पिछले एक वर्ष में 41.47 प्रतिशत, 2 साल में 61.34 प्रतिशत और 3 साल में 182.34 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.
वहीं, अगर लंबी अवधि पर नजर डालें तो पांच साल में कंपनी शेयरों ने 229.18 प्रतिशत और 10 साल में 567.68 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है. कंपनी ने समय-समय पर निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा भी दिया है.
शेयर बाजार में कंपनी का हाल
बीएसई पर मंगलवार दोपहर करीब 1:28 बजे कंपनी शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही थी. शेयर 0.72 प्रतिशत या 30.55 रुपये फिसलकर 4229.90 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. शेयरों ने कारोबारी दिन की शुरुआत 4279.95 रुपये पर की थी.
दिन का इंट्रा डे हाई 4279.95 रुपये है. कंपनी शेयरों का 52 सप्ताह का हाई लेवल 4322.80 रुपये और 52 सप्ताह का लो लेवल 2891.45 रुपये है.
यह भी पढ़ें: डिजिटल पेमेंट के दौर में भी 40 लाख करोड़ पर पहुंची करेंसी सर्कुलेशन; SBI रिपोर्ट में खुलासा, जानें डिटेल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL