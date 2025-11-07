हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इतिहास रचने वाला है! दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने के रास्ते एलन मस्क, बस कुछ दूरी का है फासला

इतिहास रचने वाला है! दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने के रास्ते एलन मस्क, बस कुछ दूरी का है फासला

Elon Musk: पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट पर टॉप पर रहे एलन मस्क अब ट्रिलेनियर बनने के रास्ते चल पड़े हैं. टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने ट्रिलियन डॉलर के बोनस प्लान को मंजूरी दे दी है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 07 Nov 2025 07:13 AM (IST)
Elon Musk: एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं और अब वह इससे भी ज्यादा अमीर बनकर इतिहास रचने वाले हैं. दरअसल, टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने गुरुवार को एलन मस्क के लिए अरबों डॉलर के सैलरी पैकेज को मंजूरी दे दी है. गुरुवार को हुई बैठक में 75 परसेंट से ज्यादा शेयरधारकों ने इसका समर्थन किया. इस दौरान मस्क ने कहा, हम जिस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, वह टेस्ला के आने वाले कल का सिर्फ एक नया चैप्टर ही नहीं, बल्कि एक पूरी नई किताब है.

1 ट्रिलियन डॉलर की कमाई का रास्ता साफ

इसी के साथ अगर मस्क अपनी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस टारगेट को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें 1 ट्रिलियन डॉलर तक की कमाई हो सकती है. यह पैकेज मस्क को टेस्ला में लंबे समय तक बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है. ज्यादातर दूसरी कंपनियों के सीईओ की तरह मस्क सैलरी नहीं लेते हैं. उनकी पूरी कमाई स्टॉक ऑप्शंस के जरिए आता है. अब इस नए पैकेज के तहत उन्हें अगले एक दशक में टेस्ला के 423.7 मिलियन शेयर मिल सकते हैं. अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू इस बीच 8.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती है, तो मस्क को लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया जाएगा. 

क्या Nvidia को पीछे छोड़ देगी टेस्ला? 

यानी कि टेस्ला बोर्ड के तैयार किए गए परफॉर्मेंस-बेस्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर कंपनी 8.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू के टारगेट को हासिल कर लेती है, तो मस्क को अरबों डॉलर के शेयर पैकेज के तौर पर मिलेंगे. इससे कंपनी का तो मुनाफा होगा ही, साथ ही मस्क की भी नेटवर्थ में गजब का उछाल आएगा.

इस टारगेट को अचीव करने के लिए टेस्ला को अपने शेयर की कीमत मौजूदा स्तर से 466 परसेंट तक बढ़ाना होगा. अगर ऐसा हो गया तो Nvidia को पीछे छोड़ते हुए टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन जाएगी. इसी के साथ अगर मस्क को इस पैकेज की सभी 12 किश्तें मिल जाती है, तो उनकी कमाई प्रति दिन के हिसाब से लगभग 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी. मस्क को मिला यह पैकेज कॉर्पोरेट दुनिया की अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा माना जा रहा है.  

 

 

SEBI नहीं देगा IPO वैल्यूएशन में दखल, निवेशकों पर छोड़ा फैसला, चेयमैन तुहिन पांडे ने बताई वजह 

Published at : 07 Nov 2025 06:58 AM (IST)
