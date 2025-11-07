हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसचुनौतियों के बीच अवसर तलाशते शरद अग्रवाल, क्या टेस्ला को भारत में मिलेगा नया मोड़?

चुनौतियों के बीच अवसर तलाशते शरद अग्रवाल, क्या टेस्ला को भारत में मिलेगा नया मोड़?

दुनिया की दिग्गज कार निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहती है. इसके लिए पिछले दिनों टेस्ला की ओर से शरद अग्रवाल को टेस्का का इंडिया हेड बनाया गया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tesla India Head Sharad Agarwal: दुनिया की दिग्गज कार निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहती है. इसके लिए पिछले दिनों टेस्ला की ओर से शरद अग्रवाल को टेस्ला का इंडिया हेड बनाया गया है. शरद अग्रवाल ने इससे पहले लैम्बोर्गिनी इंडिया के कंट्री हेड के रुप में काम किया है.

साथ ही उन्हें क्लासिक लीजंड्स जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने का अनुभव भी रहा है. कंपनी शरद अग्रवाल से उम्मीद कर रही है कि, वे कंपनी को भारत में स्थापित करने में अपना योगदान दे. टेस्ला अभी भारत में अपना व्यापार बढ़ाने के शुरुआती चरण में है. 

चुनौती और अवसर दोनों है सामने

शरद अग्रवाल के सामने चुनौती और अवसर दोनों ही मौजूद है. एक तरफ तो, भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार और क्रेज दोनों बढ़ रहा है. वहीं, टेस्ला के उपर उच्च आयात शुल्क, सीमित सर्विस नेटवर्क और महंगा होने के कारण बजट जैसी चुनौतियां भी सामने हैं.

कंपनी शरद से उम्मीद कर रही है कि, वे इन सभी चुनौतियों के बीच रास्ता निकाले और टेस्ला को प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में खुद को स्थापित करने में मदद करें. 

कौन हैं शरद अग्रवाल?

शरद अग्रवाल को इस क्षेत्र का काफी ज्यादा अनुभव है. टेस्ला ज्वाइंन करने से पहले शरद ने लैम्बोर्गिनी इंडिया के प्रमुख के रुप में करीब 8 सालों तक अपनी सेवा दी है. भारत में सुपर-लग्जरी कारों में लैम्बोर्गिनी को स्थापित करने में शरद को महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा की क्लासिक लीजेंड्स यूनिट में भी चीफ बिजनेस ऑफिसर के रुप में काम किया है. लैम्बोर्गिनी में अपने काम के दौरान उन्होंने कंपनी को इंडिया में स्थापित करने में मदद की. कारों की बिक्री तो देश में बढ़ी ही, साथ ही इसकी पहचान भी खास कर युवाओं के बीच काफी प्रचलित हुई. 

मुंबई से हुई है कंपनी की शुरुआत

टेस्ला ने सबसे पहले मुंबई स्थित बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना एक्सपीरियंस सेंटर खोला था. इसके बाद कंपनी ने दिल्ली के एरोसिटी में अपना दूसरा सेंटर खोला. टेस्ला इस वक्त भारत में मॉडल वाई की कार की बिक्री करती है. 

यह भी पढ़ें: अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी का शिकंजा, तीसरी गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, शेयर टूटे

Published at : 07 Nov 2025 02:28 PM (IST)
Tags :
Tesla India Head Sharad Agarwal Tesla India Expansion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
हेल्थ
Gallbladder Problems: ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ट्रेंडिंग
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
जनरल नॉलेज
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget